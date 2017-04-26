Президентские выборы: "Атмосфера напоминает наименее славные времена Великой французской революции"

Социолог Жан-Пьер Ле Гофф предоставляет свой анализ президентской кампании во Франции. Он видит в успехе Эммануэля Макрона следствие новой демократической чувствительности, основанной на смешивании разума и эмоций. Иллюстрацией тому служат сентиментальные толпы на митингах движений "Вперед!" и "Непокорившаяся Франция". Он обнаруживает также возвращение духа санкюлотов, когда народу приписываются все добродетели, а элитам - все пороки, и обеспокоен "карикатурными несогласиями, которые сразу перекрывают путь демократическим дебатам и свободным размышлениям". Интервью взял журналист Le Figaro Венсан Тремоле де Вилье.

"Распри между четырьмя крупными политическими силами по-своему выражаются в политическом, социальном и культурном расколе, возникшем в обществе уже давно, - считает Де Гофф. - Эти политические потрясения служат отражением состояния Франции как страны раздробленной и дезориентированной, которая ищет выход для скрытого недовольства и многие годы беспрестанно колеблется между отступлением и быстрым продвижением вперед".

"Как и многие, я испытал чувство пресыщения и "с меня хватит" в отношении этой кампании, паразитировавшей на "деле Фийона" и чрезмерном медийном освещении. Излишние вопросы отдельных журналистов, превратившихся в прокуроров, комментирование комментариев, сплетни, измышления, фейковые новости в соцсетях - все это заметало следы и отвлекало внимание. В хит-параде ничтожности на лидирующих позициях - костюмы Франсуа Фийона и тайная псевдосвязь Эммануэля Макрона", - считает социолог.

"Объявленным победителем в этой центрифуге идей и эмоций станет тот, кто будет признан "самым убедительным" телезрителями, у которых хватило смелости досмотреть передачу до конца", - уверен собеседник издания.

"Сведения о личности того, кто будет представлять Францию и будет обладать властными полномочиями, - важный элемент демократического выбора, - признает он. - Однако в ходе этой кампании все пороговые уровни были превышены. Например, один журналист попросил Макрона рассказать всю свою подноготную, допытывался, почему они с женой решили не заводить детей или про его бабушку, и все это в передаче, названной попросту "Собеседование с работодателем", - указывает Ле Гофф.

"Феномен Меланшона - это не новое появление коммунизма, как об этом говорилось, либо тогда надо добавить, что мы имеем дело с постмодернистским коммунизмом нового поколения. В речах Меланшона обрывки марксизма, ссылки на классовую борьбу сосуществуют с показательными отсылками к Великой французской революции, к народной борьбе и восстаниям как знак подлинности народа, украшенного всеми добродетелями, перед лицом "богатых эгоистов" и коррумпированных властей", - заявляет социолог.

"Выступления Марин Ле Пен и Жан-Люка Меланшона представляются мне типичными для демагогической манеры, не говоря уж об их безответственных экономических предложениях и нацеленности на смену альянсов в пользу России Владимира Путина. Такие популистские речи еще больше вовлекают страну и Евросоюз в раздробленность и хаос", - убежден Ле Гофф.

"Как бы вы охарактеризовали атмосферу, царящую сейчас в стране?" - спросил журналист.

"Часто упоминают атмосферу 1930-х годов, чтобы описать кризисную ситуацию, которую мы переживаем сегодня, но можно также сослаться на Великую французскую революцию, или по крайней мере на ее самые бесславные страницы, когда осуществляли свои полномочия и давление санкюлоты, вдохновленные демагогами и революционными журналистами, которые практиковали инвективы и оговоры в отношении коррумпированных представителей и всех "богатых эгоистов", - полагает социолог. - Правовое государство и представительная демократия одержали победу. Но уравнительный и нравоучительный пыл, восхваление прямой демократии в сравнении с представительством, политическая неопытность как гарантия искренности и обновления набирают силу в наш период кризиса и распада".

"Спор становится все более бинарным: открытые против закрытых, мосты против стен, он выглядят почти детским. Почему?" - поинтересовался интервьюер.

"Можно продолжить этот список: "прогрессисты против консерваторов", "оптимисты против пессимистов или ворчунов", "любители современности против приверженцев прошлого или отставших от жизни", "патриоты против националистов". Правильный выбор сделать несложно. С другой стороны, "патриоты", "суверенисты" противостоят "европеистам", "глобалистам", "сторонникам свободной торговли", "всевластия денег". Эти карикатурные несогласия сразу перекрывают путь демократическим дебатам и свободным размышлениям. Это коммуникационные схемы, хорошо адаптированные к новым средствам информации и коммуникации, которые благоприятствуют сокращенным формулировкам и стремительной реакции. Мы больше не рассматриваем смысловое содержание идей и не занимаемся аргументированием; мы остаемся на поверхности слов, которые функционируют как идентифицирующие знаки принадлежности к хорошему или плохому лагерю", - комментирует Ле Гофф.

"В итоге, каким вы видите второй тур выборов?"

"Не стану заниматься лирическими отступлениями о Макроне, - ответил социолог. - Это будет очередная победа за неимением лучшего, на фоне раскола страны, который никуда чудесным образом не исчезнет. Восстановление не происходит за один день, с помощью напыщенных заявлений, благородных принципов и добрых чувств. Перед нами строительная площадка", - подытожил социолог.