Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен - две почти противоположные программы

Европа, социальная модель, общество, окружающая среда, Россия... Всесторонний обзор главных расхождений между двумя кандидатами, вышедшими во второй тур президентских выборов во Франции, публикуют журналисты Le Monde.

Экономика: две либеральные программы, но с различными решениями

На первый взгляд программы Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен содержат некоторые сходные экономические меры. Оба предлагают, например, снизить взносы на социальное страхование и взносы работодателей и реформировать или отменить социальный режим независимых работников (RSI), заморозить или отменить жилищный налог, говорится в статье.

"Но их философские взгляды глубоко различны. Макрон является либералом и европейцем, убежденным, что экономика лучше всего функционирует, когда ей предоставляют свободу действий. Марин Ле Пен не столько либералка, сколько националистка. Сильным пунктом ее программы является выход из еврозоны и установление экономического протекционизма, чтобы "покровительствовать французской экономике", - передают журналисты.

Социальная модель: Ле Пен - "покровительствовать французам", Макрон - "глубокие реформы"

Два кандидата ясно формулируют различные приоритеты в реформе социальной модели. Приоритет Ле Пен - сократить социальную помощь иностранцам и приберечь услуги социальной защиты для французов.

Макрон в качестве приоритета заявляет кардинальные реформы, такие как страхование на случай безработицы и пенсионное страхование. Он хочет создать универсальную защиту от безработицы, управляемую государством, а не социальными партнерами, говорится в статье.

Европа: "Фрекзит" против "нового европейского проекта"

"Это лобовое противостояние. Ле Пен построила свою президентскую кампанию на выходе из еврозоны и Евросоюза. Для этого она предполагает референдум, где французам будет предложено выйти из Евросоюза", - передают журналисты.

Макрон, со своей стороны, позиционирует себя как самый проевропейский из 11 кандидатов на президентских выборах. Этот кандидат хочет снабдить еврозону бюджетом, парламентом и министром экономики. Прежде всего, он намерен бороться против усиления антиевропейских дискуссий, предлагая проведение гражданских конференций, чтобы объявить о новом европейском проекте.

Общественные вопросы: Ле Пен более консервативна. Макрон более либерален

Помимо доступности искусственного оплодотворения для всех женщин, проект Макрона мало что говорит об этой сфере.

Ле Пен, не ставя под сомнение право на аборт, остается против того, чтобы эта процедура была "комфортной" и считалась "абсолютной нормой".

Национальная идентичность: открытая Франция против "предпочтения отечественных активов"

"В этом вопросе видно явное расхождение во взглядах кандидатов. Ле Пен основывает всю свою программу на понятии "предпочтения отечественных активов", воплощенном в нескольких ключевых мерах: налогообложение при принятии на работу иностранного работника, отмена права на французское гражданство лиц, родившихся и выросших во Франции, обусловленность и даже отмена социальной помощи для иностранцев. Для нее иммиграция - это угроза, от которой Франция должна себя предохранять, поэтому она намерена снизить количество въезжающих на французскую территорию на 10 тыс. человек в год (сейчас это 200 тыс.). Ее цель: возвеличить "французскую идентичность", которая, по ее мнению, искажена приемом иностранцев", - пишут журналисты.

Макрон, наоборот, вносит проект "открытой" Франции, "верной своим ценностям". По его мнению, страна должна "принимать свою ответственность" за прием беженцев и усиливать европейское сотрудничество в этом вопросе. Кандидат от движения "Вперед!" считает иммиграцию, в частности прием иностранных студентов, "шансом и гордостью" для страны.

Социальные институты: различные взгляды на обновление жизни в политике

Ле Пен хочет вернуть семилетний срок президентства, но без продления. Она за право созывать референдум по инициативе 500 тыс. избирателей и сократить количество депутатов и сенаторов. Макрон также предлагает ряд реформ, чтобы "обновить" политику, говорится в статье.

Охрана окружающей среды: Макрон более "зеленый"

По природоохранным вопросам Макрон предлагает выравнивание налогов на дизельное топливо и бензин, премию в 1 тыс. евро на покупку более экологичного автомобиля, закрытие всех угольных электростанций. Программа Ле Пен в этом разделе ограничена защитой животных и местного производства, передают авторы.

Внешняя политика: их разделяет Россия

Ле Пен благосклонно относится к сближению Франции с Россией. Об этом свидетельствует, в частности, ее встреча с президентом Владимиром Путиным в Москве в конце марта. Кандидат Ле Пен также объявила о своем расположении к "стратегическому сближению" в борьбе против "Исламского государства"*, она также считает, что присоединение Крыма в 2014 году не было незаконным, говорится в статье.

Макрон, наоборот, был одним из немногих кандидатов в ходе этих выборов, вместе с Амоном, кто возражал против такого сближения. Он считает, что Европа "призвана договариваться с Россией", но отстаивает сохранение санкций в отношении России "до тех пор, пока Минские соглашения не будут выполнены", передают журналисты.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.