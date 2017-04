26 апреля 2017 г. Редакция | The New York Times История с Флинном не уходит на второй план "Прошли недели с тех пор, как был уволен Майкл Флинн, бывший советник президента Трампа по национальной безопасности, но его связи с Россией продолжают вызывать вопросы, на которые Белый дом не отвечает, и смутные подозрения, которые он, кажется, не может развеять", - пишет редакция The New York Times. Республиканец Джейсон Чеффиц, председатель Комитета по надзору за деятельностью государственных органов Палаты представителей, и Элайджа Каммингс, высокопоставленный член Комитета от демократов, перешли к сути дела во вторник, заявив, что Флинн, возможно, нарушил закон, не обнародовав выплаты, составившие в общей сложности более 65 тыс. долларов в 2015 году, полученные им от компаний, связанных с Россией, говорится в статье. "Учитывая его послужной список, Флинн точно знал, что отказ упомянуть эти выплаты при заполнении форм допуска к совершенно секретным материалам может лишить его права занимать важную позицию в сфере национальной безопасности", - отмечают авторы. Если Чеффиц считает, как он заявил, что Флинн, возможно, нарушил закон, ему следует по максимуму применить значительные следственные полномочия своего комитета, рассуждают авторы. Чеффиц заявил во вторник, что будет рассчитывать на идущие расследования Пентагона и Комитета по разведке Палаты представителей. "В действительности здесь необходим специальный прокурор, поскольку каждый раз, когда эта администрация получает шанс разобраться со своими российскими неприятностями, она, напротив, старается скрыть факты", - заключает издание. Источник: The New York Times