26 апреля 2017 г. Иван Нечепуренко и Рукмини Каллимачи | The New York Times Сайт, имеющий связи с "Аль-Каидой"*, опубликовал заявление об ответственности за теракт в Санкт-Петербурге "Во вторник некий сайт, где ранее размещались обращения "Аль-Каиды"*, распространил утверждения об ответственности за недавний взрыв в метро в российском Санкт-Петербурге - а именно, заявление ранее неизвестной ячейки, которая, как утверждается, действует в интересах вышеупомянутой террористической группировки", - сообщают журналисты The New York Times Иван Нечепуренко и Рукмини Каллимачи. Эксперты призывают отнестись к этому заявлению с осторожностью, подчеркивает газета. "Дело в том, что сайт Agence Nouakchott d'Information (он же ANI) ассоциируется с ответвлениями "Аль-Каиды"* в Африке и не является обычной площадкой для заявлений, в которых эта террористическая группировка брала бы на себя ответственность за теракты в других частях света. Утверждения, которые появились на том сайте, были повторены в мессенджере Telegram - а именно, на канале Al Andalusi, который ассоциируется с операциями "Аль-Каиды" в Африке. На основном медийном канале "Аль-Каиды"* никаких подобных записей не появилось", - говорится в статье. Российские следователи заявили, что террористом-смертником, который совершил теракт в Петербурге 3 апреля, был Акбаржон А. Джалилов. "Ранее неизвестная группировка "Батальон Имама Шамиля", которая взяла на себя ответственность, написала в своем заявлении, что Джалилов действовал по приказам Аймана аз-Завахири, лидера "Аль-Каиды"*, - пишет газета, ссылаясь на перевод, сделанный организацией SITE Intelligence Group. "В заявлении также содержались угрозы совершить дополнительные атаки", - отмечает издание. Авторы отмечают: "Еще одна странность - дата заявления об ответственности: оно помечено 18 апреля. "Аль-Каида"* быстро подхватывает и распространяет заявления об ответственности за какие-либо действия, так что промедление в этом случае выглядит подозрительно". *"Аль-Каида" - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: The New York Times