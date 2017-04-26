Российская торговля шведскими документами

"Путаница вокруг личности 39-летнего мужчины, который две с половиной недели тому назад совершил теракт в центре Стокгольма, кажется, скоро прояснится", - пишет Рудольф Херманн на страницах швейцарской газеты Neue Zuercher Zeitung. Первоначально шведские СМИ назвали исполнителем некого Рахмата Акилова из Узбекистана. Однако в регистре шведской налоговой службы, которая также выполняет функции миграционного ведомства, одновременно с ним фигурирует и другой Рахмат Акилов, который, как оказалось, не имел никакого отношения к теракту.

Во время расследования этого обстоятельства журналисты Шведского радио наткнулись на русскоязычный интернет-форум, на котором продаются самые различные поддельные документы, дающие внешне легальную возможность остаться и заработать в Швеции. Ассортимент представлен всевозможными документами - от официальных адресов и трудовых договоров до фальшивых паспортов и шведских "номеров жителя", который можно или купить, или взять аренду.

Также популярностью пользуются поддельные документы из других государств Евросоюза, так как с их помощью в Швеции без особых проблем можно получить шведский "номер жителя". Этим интернет-форумом, согласно источнику, управляют люди из стран бывшего Советского Союза, и ориентируются они в первую очередь на заинтересованных выходцев из этого же региона. Однако есть и другие пути получить документы. К примеру, журналисты встретились с человеком из небольшого шведского городка, который через объявление на форуме всего за 2,5 тыс. шведских крон (около 16 тыс. рублей. - Прим. ред.) был готов "сдать в аренду" и "номер жителя", и банковский счет.

Многое, как заключает Херманн, указывает на то, что стокгольмский террорист получил фальшивые документы как раз через этот форум, ведь в Швецию он попал при помощи польских документов.