Центром детского порно становится Европа

Европа сменила США в качестве рассадника детской порнографии: по данным британской организации Internet Watch Foundation (IWF), в настоящее время, если учитывать Россию и Турцию, 60% интернет-сайтов с детской порнографией находятся на европейских серверах, пишет немецкая газета Sueddeutsche Zeitung. Еще в 2015 году 57% всех веб-сайтов аналогичной направленности находились на североамериканских серверах.

Всего за один год число сайтов с детским порно увеличилось в Европе на 19% по сравнению с 2015 годом, сообщает корреспондент Томас Кирхнер. Больше всего эта тенденция касается Нидерландов, где находится 37% из 20972 сайтов с детской порнографией. Еще 22% размещены в США, 17% - в Канаде. На 4-м месте стоит Франция с 11%, еще 7% - у России.

Как рассказывает сотрудник организации по охране прав детей Defence for Children Тео Нотен, никакого падения нравов в Нидерландах нет, и объяснение у этого феномена довольно простое: "Детская порнография - полностью глобализированный бизнес. Материалы производят по всему миру и распространяют через сеть. И те, кто предлагает такой контент, постоянно ищут место с самыми лучшими условиями, и сейчас таким местом стали Нидерланды". В первую очередь это произошло из-за технической стороны вопроса: в настоящее время в Голландии лучшая интернет-инфраструктура во всей Европе, то есть лучшие сервера, провайдеры и высокоскоростные информационные хайвеи. Расположенная в Амстердаме точка обмена трафиком Ams-Ix - одна из самых быстрых во всем мире, и потому она дает преимущества при загрузке контента и в поиске путей обхода блокировок, говорится в статье.

"Когда речь идет о фото и видео, решающую роль играет скорость, - поясняет сотрудница голландской организации Expertisebureau Online Kindermisbruik. - А больше всего продавцы детского порно ненавидят медленные сети". По ее словам, большая часть подобного контента размещается ненадолго, максимум на полдня, в файлообменниках, а не в соцсетях, затем материалы перемещают в другие места.