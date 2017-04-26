Почему Алисе Вайдель вписывается в гомофобную концепцию АдГ

Быть против группы, испытывать симпатию к отдельным ее представителям - если это поможет делу, тем лучше! Кандидатура Алисе Вайдель, не скрывающей своей гомосексуальной ориентации, на пост бундесканцлера от правопопулистской АдГ в ходе предстоящих парламентских выборов выглядит курьезом лишь на первый взгляд, пишет немецкая газета Tagesspiegel.

"Наряду с диссидентом из ХСС Александром Гауландом партийные списки на выборах в Бундестаг возглавит лесбиянка Вайдель. С одной стороны, странно. С другой - этот шаг является не чем иным, как частью банальной логики дискриминации", - уверена автор публикации Анна Зауэрбрей.

"В основной части программы АдГ, с которой партия идет на выборы, семейной политике отводится одна из ключевых ролей. Партия рассматривает семью, состоящую из отца, матери и детей, как "ячейку общества". В документе указывается на "драматичное увеличение числа тех, кто отказывается от брака и возможности иметь детей" и выражается намерение противостоять "сокращению численности исконного населения" посредством новой семейной политики", - передает издание.

Авторы программного документа не приемлют уравнивания гомосексуального партнерства и отношений между разнополыми партнерами. Они рассматривают семью как место, где зарождаются "красивые истинные немцы, необходимые родине для ее защиты". Другими словами, комментирует журналистка, партия выстраивает свою семейную политику на "незавуалированной расистской и гомофобной идеологии".

Как в эту концепцию вписывается Вайдель, которая открыто живет с партнершей и воспитывает двух маленьких детей? - задается вопросом автор материала. "Выбор кандидатуры Алисе Вайдель - выражение старого как мир лицемерия, свойственного дискриминации по любому признаку. Расисты, гомофобы и шовинисты могут посчитать весьма милым любого человека, независимо от цвета его кожи, сексуальных предпочтений или образа жизни, особенно если он им - как в случае с Вайдель - для чего-то нужен. Но, будучи частью группы, такой человек становится чем-то абстрактным. И в ее составе он будет лишен всех приятных человеческих качеств, что облегчит его дискриминацию", - поясняет журналистка.

В Вайдель видят прежде всего лесбиянку, когда удивляются ее решению. Предполагается, что ее сексуальные предпочтения должны определять ее идентичность больше, чем политические взгляды. "При этом сама политик, изначально позиционировавшаяся как экономист-либерал, постепенно пришла к критике ислама и позиции Турции", - говорится в статье.

"Участие Вайдель в борьбе, которую АдГ ведет против прав женщин, мусульман и представителей нетрадиционной ориентации в Германии, является своего рода эмансипацией", - заключает автор.