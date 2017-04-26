Если Китай перекроет нефтяной вентиль, в Северной Корее все остановится

Страна, управляемая диктатором Ким Чен Ыном, находится в зависимости от торговли с Китаем, обороты которой в последнее время только выросли, несмотря на санкции, сообщает корреспондент Die Welt Джонни Эрлинг. Сейчас в Пхеньяне заканчивается бензин - неужели Пекин приостановит поставки?

Заправки на сегодняшний момент больше не получают бензин, пишет пекинская партийная газета Global Times. Американское информагентство AP констатирует, что цены на топливо выросли на 70% - с 70-80 центов до 1,25 долларов за литр.

"Режим Ким Чен Ына, - пишет Эрлинг, - готовится к новым санкциям. Переговорщики от США, Японии и Южной Кореи, представляющие свои страны на замороженных еще в 2009 году многосторонних переговорах с Северной Кореей, требовали от Пхеньяна отказаться от ядерной и ракетных программ. Президент США Дональд Трамп требует от Совбеза ООН принятия более жестких мер против Пхеньяна. Ким Чен Ыну грозит давление и от соседнего Китая, давнего союзника".

Global Times неприкрыто предостерегает, что Китай перекроет нефтяной вентиль: "Если Северная Корея проведет шестое ядерное испытание Пекин поддержит более жесткие санкции ООН, включая нефтяное эмбарго". От китайского правительства требуют занять жесткую позицию, замечает Эрлинг. Дело в том, поясняет он, что Северная Корея получает топливо в основном из Поднебесной.

"В 2015 году КНДР импортировала из Китая 525 тыс. тонн сырой нефти. Кроме того, Пхеньян получил 218 тыс. тонн очищенной нефти и бензина - в шесть раз больше, чем из России. По данным специализированного интернет-ресурса North Korean Economy Watch, в стране имеется порядка 240 тыс. легковых автомобилей - практически все китайского производства", - сообщает издание.

Обороты международной торговли КНДР выросли в 2016 году до отметки 6 млрд долларов США. Из них 5,5 млрд, то есть 91,5%, приходится на торговлю с Китаем. "Получается, Ким полностью зависит от торговли с большим соседом. За Индией, торговый оборот с которой составляет 140 млн долларов, следует давний союзник Пхеньяна - Россия: 76 млн долларов", - пишет автор.

"Будучи крупнейшим торговым партнером и поставщиком энергоресурсов, Пекин сосредоточил в своих руках все рычаги экономического давления на КНДР. Пекин с 2006 года - когда Северная Корея впервые нарушила соответствующую резолюцию, проведя первое ядерное испытание, - поддерживает все санкции ООН. Тем не менее, торговля между КНР и КНДР продолжает процветать, - отмечает Эрлинг. - И только в начале 2017 года Пекин, похоже, начал реализовывать свои санкционные обещания".

"В феврале этого года Китай прекратил ввоз антрацита из Северной Кореи до конца 2017 года. 7 апреля таможенные службы потребовали, чтобы все северокорейские грузовые суда, находящиеся в китайских портах и еще не разгруженные, были возвращены обратно. Это произошло в тот день, когда президент США Дональд Трамп договорился в ходе встречи во Флориде с китайским руководителем Си Цзиньпином о намерении препятствовать дальнейшему вооружению КНДР", - говорится в статье.

Кроме того, пишет автор, Пекин запретил официальные туры в Северную Корею, а теперь, дабы оказать на Пхеньян давление и вынудить его сесть за стол переговоров, планирует приостановить поставки нефти и бензина.