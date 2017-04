26 апреля 2017 г. Рик Ноак | The Washington Post В кибератаке на лидера французской президентской гонки видны российские "отпечатки пальцев" Во вторник оборонная фирма заявила, что в новых кибератаках на офисы штаба лидера французской президентской гонки прослеживаются цифровые "отпечатки пальцев", подобные замеченным при расследовании предполагаемого взлома российскими хакерами Национального комитета Демократической партии США в ходе выборов 2016 года, сообщает Рик Ноак в The Washington Post. "Токийская фирма Trend Micro заявила, что в марте и апреле штаб Макрона стал мишенью для кибершпионской группы под названием Pawn Storm. Эта группа предположительно использовала фишинг и вредоносные программы, чтобы вторгнуться и в другие политические организации, такие как "Христианско-демократический союз" немецкого канцлера Ангелы Меркель и Национальный комитет Демократической партии США (DNC)", - говорится в статье. "Есть несколько вещей, наводящих на мысль, что группа, которая стоит за взломом Макрона, ответственна также за взлом DNC, например. Мы нашли сходства IP-адресов и вредоносных программ, использованных в ходе этих атак, - сказал Рик Фергюсон, вице-президент программы Trend Micro по оборонным исследованиям. - Мы не можем сказать точно, управляло ли этим российское правительство, однако группа, стоящая за атаками, определенно, преследует российские интересы". "Неясно, отличается ли источник фишинговых атак, обнаруженных Trend Micro, от источников других попыток взлома штаба Макрона, обнародованных в феврале, - говорится в статье. - В то время Ришар Ферран, генеральный секретарь штаба, сказал, что веб-сайты и сети последнего оказываются под постоянными атаками хакеров, которые находятся, по-видимому, в России. Он обвинил российское правительство в попытке повлиять на выборы. Бенджамин Гриво, пресс-секретарь Макрона, сказал во вторник, что атаки, задокументированные в отчете Trend Micro, вероятно, были выполнены той же группой, что и предыдущие нападения. Однако Trend Micro пришла к заключению, что недавние атаки отличаются от прежних и более опасны". Источник: The Washington Post