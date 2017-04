26 апреля 2017 г. Джулиан Ассанж | The Washington Post Джулиан Ассанж: директор ЦРУ ведет войну с организациями, раскрывающими правду, вроде WikiLeaks "В первой речи в качестве директора ЦРУ Майк Помпео решил объявить войну свободе слова, а не истинным противникам США, - пишет Джулиан Ассанж, создатель и главный редактор сайта WikiLeaks, в американском издании The Washington Post. - Он напал на WikiLeaks, где я работаю главным редактором, как на "негосударственную враждебную разведслужбу". В представлениях Помпео, - продолжает журналист, - говорить правду об администрации может быть преступлением, что поторопился подчеркнуть генпрокурор Джефф Сешнс, назвавший мой арест "приоритетом". "Все эти слова, направленные на то, чтобы подавить слово, являются реакцией на первую публикацию, положившую начало серии "Vault 7" на WikiLeaks", - считает Ассанж. Как поясняет журналист, серия "Vault 7" "начала публиковать свидетельства невероятной некомпетентности ЦРУ и других его недостатков". "Когда директор ЦРУ, неизбранный госслужащий, публично демонизирует издателя, вроде WikiLeaks, называя его "мошенником", "трусом" и "врагом", это является предупреждением для всех журналистов, по крайней мере должно быть таковым, - говорится в статье. - Следующий тезис Помпео (не подтвержденный фактами) о том, что WikiLeaks является "негосударственной враждебной разведслужбой", - это кинжал, занесенный над конституционным правом американцев получать честную информацию об их правительстве. Это обвинение, - пишет Ассанж, - отражает попытки, безуспешно предпринимаемые бюрократами на протяжении истории с целью криминализировать высказывания, которые разоблачают их собственные недостатки". Как сообщает Ассанж, 24 июля 2016 года Помпео, в то время занимавший пристрастную позицию в качестве республиканского политика, "со злорадством" опубликовал ссылку в своем Twitter на взломанную электронную переписку Национального комитета Демократической партии. "Помпео нравился WikiLeaks, когда ему казалось, что сайт публиковал материал, разоблачающий недостатки его политических соперников, - отмечает журналист. - И только когда наши публикации затронули его охраняемую твердыню, WikiLeaks стал для него мишенью". "Доктрина Помпео", сформулированная в его выступлении, закабаляет все серьезные новостные и расследовательские организации по защите прав человека, от ProPublica до Amnesty International и Human Rights Watch, уверен Ассанж. "Логика, согласно которой WikiLeaks или подобные организации являются в некотором роде "разведслужбами", столь же абсурдна, как и предположение, что ЦРУ - это СМИ, - говорится в статье. - И журналисты, и разведслужбы пестуют и защищают источники, собирают информацию и пишут статьи - но на этом сходство заканчивается. Мир не может допустить, а конституция не позволяет, чтобы заткнули рот организациям, которые отстаивают прозрачность, чья работа направлена на то, чтобы информировать американцев и мировую общественность". "Ключевые вопросы свободы слова и свободы СМИ, а также взаимодействия свободы и безопасности восходят к основанию [Американской] республики, - говорится в завершении статьи. - Тех, кто верит в преследование и подавление правды для достижения своих узких интересов, история неизбежно забывает. В честном поединке, как отметил Джон Мильтон, правда всегда побеждает". Источник: The Washington Post