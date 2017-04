26 апреля 2017 г. Дэвид Филипов | The Washington Post Русские ведут "войну слов" с США, используя американизмы "Столько всего разделяет Соединенные Штаты и Россию прямо сейчас, и кажется, что этот список становится длиннее с каждым днем: Украина, Иран, Сирия, Северная Корея, - отмечает Дэвид Филипов в The Washington Post. - Но есть один способ, с помощью которого Россия и Соединенные Штаты сближаются. Они используют для этого язык американской политики". "Возьмем хотя бы "фейковые новости" (fake news) - выражение, которое регулярно звучит, когда российские чиновники опровергают американские или европейские новостные репортажи. В русском языке полно слов со значением fake - обман, фальшивка, подделка, утка - в зависимости от того, говорим ли мы о лжи, подделке, контрафакте или сенсационной выдумке, - говорится в статье. - Но ни одно из них полностью не отображает такое современное явление, как индустрия фальшивых веб-сайтов, твитов и других постов в социальных сетях, которые создаются кем-то и распространяются ботами, по словам Мишель А. Берди, которая ведет колонку о русском языке для Moscow Times". "В русском языке нет слов, обозначающих это, так что журналисты стали называть это "фейк", - сказала Берди. "Теперь и российское чиновничество подхватило это слово и "пытается присвоить его и сменить его значение на "фейковые новости о России, распространяемые нашими врагами внутри страны и за рубежом", - сообщила Берди. "Пока Россия дрейфует все дальше от либерального, построенного по западному образцу общества, которое рисовали в своем воображении некоторые из ее лидеров после падения Советского Союза, американизмы часто используются, чтобы подчеркнуть этот сдвиг. Выражения из современного американского социополитического жаргона внедрились в речь российских чиновников". "Попытки обвинять Россию, которые предпринимались и продолжают предприниматься американским политическим истеблишментом, лицемерны", - сказала Мария Захарова, пресс-секретарь российского министерства иностранных дел, в недавнем заявлении. "Нельзя сказать, что нет соответствующего российского выражения, - отмечает Филипов. - Можно сказать "руководящие круги" - ruling circles - но это не совсем то, когда говоришь о Соединенных Штатах. И такова одна из причин того, что эти выражения входят в русский язык". Источник: The Washington Post