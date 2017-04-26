Либо ты за меня, либо против

Отказ премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху встретиться с министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем вписывается в политический климат в сегодняшнем Израиле, уверена автор публикации на страницах Die Zeit. Позор тому, кто критикует правительство.

Еще до того, как об отмене встречи стало окончательно известно, глава немецкого внешнеполитического ведомства знал, что израильский премьер займет жесткую позицию. "Они - или я: такой месседж послал Нетаньяху в понедельник вечером Габриэлю, выступая на израильском ТВ. Речь шла о критикующих правительство и его оккупационную политику неправительственных организациях, которые также значились в программе визита в Израиль немецкого министра".

"Для Нетаньяху и многих представителей правящей коалиции члены подобных организаций являются предателями, "черными овцами" и теми, кто ненавидит Израиль", - передает издание.

Министр иностранных дел Германии, со своей стороны, не захотел, чтобы ему указывали, с кем встречаться, а с кем нет. Тем более что он был против дипломатического шантажа. Как сообщают СМИ, немецкий министр не ответил на звонок израильского премьера, который якобы хотел по телефону в личной беседе объяснить ему свое решение.

"Представьте, иностранные дипломаты во время визита в США или Британию встречаются с представителями неправительственных организаций, которые обвиняют американских или британских военных в военных преступлениях. Лидеры этих стран вряд ли проглотили бы это", - заявил позднее Нетаньяху.

Как передает автор публикации, речь идет в первую очередь о таких израильских организациях, как Schowrim Schtika и Breaking the Silence, которые собирают высказывания военных о службе на оккупированном Западном берегу. Своей работой активисты показывают, как во имя безопасности допускаются сомнительные с точки зрения морали вещи, и добиваются прекращения "нарушений прав человека, которые совершаются представителями армии на оккупированных территориях, а в дальнейшем и самой оккупации".

Шаги, направленные против критически настроенных организаций, совершались правительством Нетаньяху еще в прошлом году, когда был принят закон против неправительственных организаций, которые получают более половины финансирования от иностранных правительств. Эти организации должны теперь сообщать об этом в своих сообщениях и публикациях, передает автор.

По словам главы внешнеполитического ведомства ФРГ, встречи с представителями гражданского общества - традиционная процедура. "Вряд ли Габриэль не понимал внутриполитической обстановки в Израиле, - отмечает журналистка. - Поведение израильского премьера вписывается в нынешние тенденции в государстве. Того, кто критикует правительство и его оккупационную политику, клеймят позором. На сегодняшний день уже достаточно быть обозначенным как "организация левого толка". (...) Даже тот, кто встречается с представителями подобных организаций, подвергается жесткой критике. С этим недавно столкнулся премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, встретившийся с представителями критически настроенных организаций. Оправдываться пришлось бельгийскому послу", - говорится в статье.