Россияне, которым трудно живется, занимаются дей-трейдингом, чтобы оплачивать счета за ЖКХ

"Наталья Орлова, работающая за 400 долларов на московском производстве космических ракет, сконструированных в период холодной войны, в нерабочее время "липнет" к экрану - спекулирует на нефти через компьютерное приложение для трейдеров", - повествует Bloomberg. "Недавно эта 54-летняя женщина сколотила небольшое состояние, когда нефть взлетела до рекордной отметки за последние три с половиной года (отчасти этот рост связан с последними санкциями США против России)", - утверждает журналистка Наташа Дофф.

"Как и десятки тысяч россиян, Орлова говорит, что дей-трейдинг - ключ к выходу из экономической безысходности; она только что купила новый Infiniti и откладывает деньги на квартиру для двух своих внуков", - говорится в статье.

"Финансовые рынки - единственное место, где ты можешь по-настоящему изменить свою жизнь и выбраться из нищеты", - сказала Орлова в интервью.

Издание комментирует: "Все больше россиян находят себе вторую работу, просто чтобы остаться на плаву: стараются попытать счастья на биржах, работают водителями в Uber, занимаются майнингом биткоинов в Сибири или пробуют сделаться звездами на YouTube. Собственно, согласно опросу Высшей школы экономики, сейчас, когда Россия, хромая, выходит из самой длинной за 18 лет правления Путина рецессии, чуть ли не 4 из 10 семейств с трудом могут позволить себе еду и одежду".

США ухудшили ситуацию, наложив санкции на владельца "Русала", и в результате рубль в апреле ослаб на 8%, пишет издание.

По мнению автора, российские дей-трейдеры "во многих отношениях выбрали самый подходящий момент в контексте волатильности, которую порождают сумасбродная внешняя политика Путина и его все более глубокие раздоры с американским коллегой Трампом из-за войны в Сирии и утверждений о вмешательстве россиян в выборы за границей".

"Однако при крайней непредсказуемости геополитики высока вероятность "обжечься". Как и большинство инвесторов, московский программист Александр Семеняков, в свободное время торгующий российскими ценными бумагами, был застигнут новыми санкциями врасплох. Когда в ответ на санкции основной биржевой индекс упал на 8,3%, Семеняков потерял половину денег, заработанных в прошлом году", - говорится в статье.