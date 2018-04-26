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27 апреля 2018 г.
26 апреля 2018 г.

Пилар Бонет | El Pais

Запрещать и выносить обвинительные приговоры - обычные практики для России

"Либеральность и толерантность сегодня не входят в число добродетелей российской политической системы - для нее характерен образ мысли полицейских органов и служб безопасности", - пишет корреспондент El Pais Пилар Бонет. "Навязчивое желание наказывать и подавлять отражается в судебной и законодательной сферах", - утверждает автор, поясняя, что в последние годы выносится больше обвинительных приговоров.

"Серийный обмен санкциями между Россией и Западом - кладезь новых запретов", - пишет автор. 15 мая Госдума обсудит законопроект о контрсанкциях в адрес США. "Рассматривается запрет на импорт лекарств из США и стран, присоединяющихся к курсу США в отношении России", - сообщает Пилар, выражая надежду, что ограничения будут смягчены благодаря более реалистичному вмешательству Совета Федерации.

"Взявшись запрещать, Дума рассматривает закон, который разрешит официальным институциям блокировать в соцсетях любой контент, который они сочтут оскорбительным для себя", - говорится в статье.

Источник: El Pais


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