Он ставит спектакли, находясь в заключении

Пока режиссер Кирилл Серебренников находится под домашним арестом, в его театре в Москве дают "Маленькие трагедии" Александра Пушкина. И каждый вечер билеты распроданы, пишет журналистка немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Керстин Хольм.

"Процесс против режиссера Серебренникова и четырех его бывших сподвижников по театральному проекту "Седьмая студия" похож на попытку рептилии парализовать своими укусами теплокровное существо. Уже почти год в московском Басманном суде продолжается спектакль, на котором Серебренникова и его бывших коллег обвиняют в том, что они открыли студию, с 2011 по 2014 год выпустили невероятное количество разнообразных постановок и дали реализоваться множеству актеров только для того, чтобы с помощью преступных уловок злоупотреблять государственными средствами. При этом предметная непригодность обвинений компенсируется их тупым бюрократическим повторением и продлением ареста обвиняемых", - пишет журналистка.

Судя по всему, за процессом стоит влиятельный инициатор. Оппозиционные СМИ подозревают консервативного епископа Тихона - ответственного секретаря Патриаршего совета по культуре, отрицающего обвинения, или высокопоставленного сотрудника спецслужб, отпрыска которого мог задеть Серебренников, передает издание.

"Тем более впечатляет, как изолированный от театра режиссер, которому разрешено общаться только со своим адвокатом, использует сложившуюся ситуацию, - продолжает журналистка. - Возможность выйти из дома, ограниченную во времени и свободе перемещения, Серебренников использует для посещения бассейна, он много пишет, занимается йогой. Очевидно, это позволило ему буквально телепатическим образом закончить свой фильм о рок-музыканте Викторе Цое, во время съемки которого Серебренников был арестован прошлым летом. Таким же магическим образом он остается на связи и со своим "обезглавленным" "Гоголь-центром": билеты в театр, которому Москва теперь предоставляет средства разве что на поддержание технических функций, несмотря на связанные с этим высокие цены, постоянно распроданы".

В частности, "магнитом для публики" стала постановка театром "Маленьких трагедий" Пушкина. Изящно-выразительные тексты пьес "Моцарт и Сальери", "Каменный гость", "Медный всадник", "Пир во время чумы" Серебренников перенес на современную Россию. "Мир безмолвен, как Басманный суд, и поэтому так жесток", - комментирует журналистка, описывая сюжет одной из пьес. Будучи в заключении, режиссер создал одно из своих самых жестких, "диких" произведений, в котором классическая поэзия переплетается с хип-хопом, пишет Хольм об интерпретации "Моцарта и Сальери".

Полное любви отношение друг к другу членов ансамбля ясно показывает, что смена поколений в этом театре удалась. В зале был полный аншлаг, и зал аплодировал стоя, передает свои впечатления журналистка.