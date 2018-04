26 апреля 2018 г. Дэниэл Боффи | The Guardian ИГИЛ* пытается создать поток мигрантов в Европу, заявляет сотрудник ООН Бегущие из Сирии командиры "Исламского государства"* сговариваются с африканскими экстремистскими группировками, чтобы спровоцировать новую волну миграции в Европу, сообщил The Guardian глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, бывший губернатор Южной Каролины. Он сказал газете: "Вы столкнетесь с картиной наподобие той, что имела место несколько лет назад, с той разницей, что ИГИЛ* и экстремистские группировки будут активнее внедряться в ряды мигрантов". "Мы получаем сведения, что они сотрудничают с такими экстремистскими группировками, как "Боко Харам"* и "Аль-Каида"*, чтобы поделить территорию и ресурсы и продолжать проникать в тыл и дестабилизировать, надеясь создать поток мигрантов в Европу, в который они могли бы просочиться и устроить хаос", - заявил Бизли. "Моя ремарка в адрес европейцев такова: если вы считаете, что у вас была проблема со страной в 20 млн человек, такой как Сирия, в связи с миграцией из-за дестабилизации и конфликта, подождите, пока более крупный регион Сахель с 500 млн человек не станет еще более нестабильным. Именно тут европейскому и международному сообществу необходимо очнуться", - цитирует The Guardian чиновника ООН. Бизли поддерживал предвыборную кампанию Дональда Трампа, и Трамп выдвинул его на пост во Всемирной продовольственной программе ООН, отмечается в статье. По его словам, Белый дом и Капитолий наращивают финансирование организации до 3 млрд долларов в этом году с 1,9 млрд в 2016-м, но в бюджете остается огромная дыра. "Международное сообщество, особенно европейцы, на начальной стадии войны в Сирии усвоили урок, что, если не обеспечить продовольственную безопасность, последствия будут непредвиденными. Я общался с людьми, и не только в Сирии, с женщинами, которые говорят: "Мой муж не хотел вступать в ИГИЛ*, но нам было нечего есть, у нас не было выбора". У них есть стратегия", - сказал Бизли. * "Исламское государство" (ИГИЛ), "Аль-Каида", "Боко Харам" - запрещенные в России террористические организации Источник: The Guardian