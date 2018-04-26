Архив
Поиск
Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
27 апреля 2018 г.
26 апреля 2018 г.

Амос Харель | Ha'aretz

Поставляя Асаду "С-300", Путин подает четкий сигнал Трампу, и Израилю следует к этому приготовиться

Россия "угрожает предоставить дополнительные оборонительные комплексы напрямую армии президента Асада; похоже, это делается в знак предостережения, адресованного в основном Соединенным Штатам, а не Израилю", полагает обозреватель Haaretz Амос Харель.

"Сигнал таков: вслед за американским карательным ударом, нанесенным по режиму после очередной химической атаки против мирных граждан, это Россия будет решать, что происходит в Сирии, и Москва рассчитывает, что президент Дональд Трамп претворит в жизнь свои заявления о выводе немногочисленных американских солдат, остающихся в Сирии", - считает автор.

"По какому графику будет осуществлена угроза укрепить оборону Асада, неясно. 1. Пока неизвестно, осуществит ли ее Россия, если Трамп сдержит слово насчет вывода войск. 2. Комплекс относительно сложный в обращении, и обучение сирийских расчетов потребует много времени. И все же для Израиля это плохие новости. Возможно, как сообщала иностранная пресса, ВВС Израиля тренировались противостоять российскому комплексу ПВО, который был продан Кипру (сегодня им владеет Греция). Можно также предположить, что, несмотря на размещение этих комплексов, у Израиля есть способы и средства совершать вылеты, если таковые понадобятся", - рассуждает Харель.

"Но основной вопрос связан с рисками, которые "С-300" создадут для ежедневной деятельности ВВС в свете сообщений о частых израильских ударах по Сирии. Для этого потребуется иное развертывание сил, тем более, что Сирия уже некоторое время дает понять (например, сбив F-16 в феврале), что времена, когда она тихо сидела во время израильских бомбардировок, остались в прошлом", - говорится в статье.

Источник: Ha'aretz


facebook
Все статьи за сегодня
Статьи по разделам

В России

Спорт

История и культура

Скандалы и происшествия

В мире

Экономика

Война

Разное

Наука и жизнь

Экстремальная ситуация

Ближний Восток

Закон и преступность

Аналитика
Rating@Mail.ru
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире
Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).
© 1999-2018 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               