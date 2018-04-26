Поставляя Асаду "С-300", Путин подает четкий сигнал Трампу, и Израилю следует к этому приготовиться

Россия "угрожает предоставить дополнительные оборонительные комплексы напрямую армии президента Асада; похоже, это делается в знак предостережения, адресованного в основном Соединенным Штатам, а не Израилю", полагает обозреватель Haaretz Амос Харель.

"Сигнал таков: вслед за американским карательным ударом, нанесенным по режиму после очередной химической атаки против мирных граждан, это Россия будет решать, что происходит в Сирии, и Москва рассчитывает, что президент Дональд Трамп претворит в жизнь свои заявления о выводе немногочисленных американских солдат, остающихся в Сирии", - считает автор.

"По какому графику будет осуществлена угроза укрепить оборону Асада, неясно. 1. Пока неизвестно, осуществит ли ее Россия, если Трамп сдержит слово насчет вывода войск. 2. Комплекс относительно сложный в обращении, и обучение сирийских расчетов потребует много времени. И все же для Израиля это плохие новости. Возможно, как сообщала иностранная пресса, ВВС Израиля тренировались противостоять российскому комплексу ПВО, который был продан Кипру (сегодня им владеет Греция). Можно также предположить, что, несмотря на размещение этих комплексов, у Израиля есть способы и средства совершать вылеты, если таковые понадобятся", - рассуждает Харель.

"Но основной вопрос связан с рисками, которые "С-300" создадут для ежедневной деятельности ВВС в свете сообщений о частых израильских ударах по Сирии. Для этого потребуется иное развертывание сил, тем более, что Сирия уже некоторое время дает понять (например, сбив F-16 в феврале), что времена, когда она тихо сидела во время израильских бомбардировок, остались в прошлом", - говорится в статье.