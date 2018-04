26 апреля 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня И Запад, и Россия вынуждены рассуждать о санкциях "Начиная с вторжения на Украину и заканчивая отравлением Скрипаля, Россия превратила Европу в театр гибридной войны", - пишет Расмуссен, призывая усиливать давление на Путина. Между тем из публикаций СМИ ясно: восприятие нынешнего российского режима раскалывает ЕС, Германию, отдельные партии. "Асимметричные ответы" Кремля на западные санкции бьют по населению России, указывает оппозиционер Кара-Мурза. "По мере того, как Москва наращивает стратегию глобального разрушения, еще больше европейских стран должны поддержать США в усилении давления на Владимира Путина и его приспешников", - призывает со страниц The Wall Street Journal датский политик, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Начиная с вторжения на Украину и заканчивая отравлением Сергея Скрипаля, Россия превратила Европу в театр гибридной войны, однако реакция Европы по большей части не меняется, сетует автор. По его мнению, "Трамп возглавил борьбу с Россией". "Для начала ЕС должен усилить свои санкции в отношении России, и один из мощных вариантов - ввести санкции, соответствующие американским, хотя сплотить все 28 государств-членов ЕС может быть непросто", - признает Расмуссен. Как минимум, лидеры ЕС должны продлить срок действия существующих санкций с шести месяцев до года. "В то же время ЕС может всерьез взяться за российские деньги в Европе, полученные коррупционным путем", - говорится в статье. "Европе следует также объединиться, чтобы противодействовать расширению газопровода "Северный поток", - добавляет Расмуссен. "Аргумент о том, что жесткая реакция только обострит конфликт с Россией, опровергается реальным положением дел. Россия обостряет ситуацию как ей вздумается и где пожелает: на Украине или в Сирии, в Twitter и Facebook, на улицах и в демократических институтах Европы. На деле вопрос в том, сможет ли Европа проявить волю и дать ответ без возвышенных заявлений и символических действий", - пишет экс-генсек НАТО. Британский министр финансов Филип Хэммонд "предостерег, что Великобритания и США не встанут плечом к плечу против режима Путина, поскольку ЕС вряд ли когда-либо согласится на жесткие санкции", передает корреспондент The Telegraph. На заседании парламентского финансового комитета Хэммонд заявил: "Пока мы все еще состоим в ЕС, у нас нет, за крайне ограниченными исключениями, возможности независимо налагать санкции. Мы обсуждаем с партнерами по ЕС меры, принятые Соединенными Штатами и другими. Пожалуй, справедливо сказать, что в ЕС не все одинаково жаждут дальнейшего давления на затронутую группу физических лиц". Требование достичь консенсуса 28 стран - "честно говоря, очень часто означает, что при принятии мер нужно находить наименьший общий знаменатель", добавил министр. Корреспондент The Times Фрэнсис Эллиотт сообщает, что "налоговые убежища" готовятся разоблачать коррумпированных российских магнатов и олигархов. Такие "налоговые убежища", как Британские Виргинские острова и Каймановы острова, доселе сопротивляются попыткам взять пример с Великобритании и публично раскрыть личности тех, кто извлекает выгоду из активов, находящихся в юрисдикциях этих территорий, говорится в статье. После отравления Скрипалей премьер-министр Великобритании пообещала принять более жесткие меры к "приятелям президента Путина". На следующей неделе, когда в Палате общин пройдут дебаты о новом законе о санкциях, коалиция из "мятежных тори", лейбористов, Шотландской национальной партии и других оппозиционных партий потребует, чтобы Мэй претворила свои слова в дела, говорится в статье. Предложена "поправка, которая обяжет правительство принудить заморские территории и зависимые территории короны провести до конца 2020 года реформу, призванную обеспечить транспарентность", сообщает автор. По прогнозу Эллиотта, британское правительство воспротивится этой инициативе, сказав, что оно "не может принуждать заморские территории и зависимые территории короны к каким-либо действиям", что возникнет риск загнать "грязные деньги" еще глубже в тень, и напомнив, что упомянутые территории с трудом проводят восстановительные работы после урагана "Ирма". Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас полон решимости ужесточить политику Германии в отношении России, однако некоторые депутаты его же партии СДПГ готовы решительно оказать ему сопротивление, пишет журналист Die Zeit Петер Даузенд. Так, Мануэла Швезиг, заместитель председателя СДПГ, считает, что бесцеремонный тон, риторика изоляции, весь новый курс, направленный против России, недопустимы. На ее взгляд, Маас должен вернуться к политике, которую вели его предшественники Франк-Вальтер Штайнмайер и Зигмар Габриэль и которая была нацелена на поиск компромиссов, передает корреспондент. Вопрос отношения к России раскалывает СДПГ сразу в нескольких плоскостях, но в первую очередь по вопросу, какой принципиальной позиции должна придерживаться партия в отношениях с самовластным правителем Владимиром Путиным, говорится в статье. В Европе и США широко распространено мнение о том, что немцы слишком покорны и раболепны перед Россией. Штайнмайеру не раз приходилось выслушивать злые упреки. Маас сделал из этого выводы: он обвинил Россию в том, что она сама воспринимает себя как противника Запада, раскритиковал неготовность России к компромиссу в СБ ООН после использования химоружия в Сирии и охарактеризовал высылку четырех дипломатов из Великобритании после покушения на бывшего российского агента и его дочь как "необходимую и уместную" меру, говорится в статье. Маас убежден, что не стоит сближаться с авторитарным правителем, сразу доставая белый флаг. "Маас - юрист, и он хочет это показать. Право и беззаконие, соблюдение правил и их нарушение - эти понятия, вероятно, займут теперь более важное место во внешней политике, чем ранее", - полагает журналист. При этом критики Мааса из рядов СДПГ требуют не обрывать нити переговоров с Россией, ссылаясь на "начинающиеся в России дебаты", усматривая признаки "конца изоляционного курса Путина" и говоря, что политика должна избавить людей от страха дальнейшей эскалации, говорится в статье. Министр финансов США Мнучин на этой неделе заявил, что "Русал" может быть исключен из американского санкционного списка, если владелец компании Олег Дерипаска уступит контроль над ней, напоминает The Times. Журналист Робин Паньямента полагает: "Самый изящный выход из этого тупика" - прямой или косвенный выкуп доли Дерипаски российским государством. "Конечно, Дерипаска, один из близких союзников Путина, не особо к этому стремится, тем более, что выкуп наверняка будет произведен по дешевке, - говорится далее. - Однако, поскольку в долларовой экономике он фактически пария, выбор у него, пожалуй, невелик - остается лишь согласиться с любым решением, которое придет на ум министрам, а государство, возможно, сочтет политически целесообразным возврат расширенного госконтроля над ключевой отраслью ради поддержания экспорта". Паньямента отмечает: выкуп "Русала" с господдержкой обойдется в миллиарды долларов, а "абсорбция его долгов может сказаться на суверенной кредитоспособности" России. И все же отсрочка дает шанс российскому государству разработать реалистичный план. "Какие бы санкции ни вводили западные правительства, никто не наказал российский народ сильнее, чем президент Владимир Путин, - пишет координатор "Открытой России" Владимир Кара-Мурза в статье для The Washington Post. - В то время как западные меры направлены против конкретных лиц и организаций, близких к режиму, "асимметричный ответ" Кремля ударил по населению России в целом". В российских соцсетях горько шутят: "В ответ на новые имена в "списке Магнитского" правительство России решило разбомбить город Воронеж". Кара-Мурза напоминает о событиях 2012 года: "Когда США приняли "Закон Магнитского", который отказал российским чиновникам, причастным к нарушениям прав человека, в получении американских виз и хранении активов в США, Кремль обещал "адекватный ответ" и в итоге полностью запретил гражданам США усыновлять детей из российских детских домов. Журналист Валерий Панюшкин писал: "Мне известны только две организации в мире, которые причиняют вред детям, чтобы напугать своих врагов: "Хамас" и партия "Единая Россия". Следующий раунд "бомбежки Воронежа" пришелся на 2014 год. Так называемые контрсанкции российского правительства одновременно сократили ассортимент продуктов и привели к повышению цен на них для миллионов российских потребителей. Когда в начале этого месяца Минфин США объявил новые санкции против олигархов и высокопоставленных чиновников из окружения Путина, "Дума начала рассматривать законопроект, предполагающий легализацию кражи американской интеллектуальной собственности, ограничения на импорт алкогольных напитков из США и стран-союзников, а также запрет на импорт произведенных в США медикаментов. Вице-спикер Думы Петр Толстой посоветовал россиянам заменить иностранные лекарства "боярышником и корой дуба", говорится в статье. "Позднее он дал понять, что его слова были "шуткой", - пишет Кара-Мурза. - Но, в отличие от Толстого и его коллег, которые, несомненно, по-прежнему будут иметь доступ к зарубежной медицине (и наслаждаться знакомым вкусом Hennessy и Jack Daniel?s), какие бы законы они ни приняли, миллионам россиян будет не до шуток".