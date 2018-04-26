"У России конспирологический взгляд на мир"

Лорд Роберт Скидельски, член британской Палаты лордов, профессор политической экономии Университета Уорик и тонкий знаток России, объясняет, почему Лондон не мог ждать появления окончательных доказательств в деле Скрипаля для принятия репрессивных мер против Москвы. Интервью с экспертом записал журналист швейцарской газеты Le Temps Фредерик Коллер.

"Россия говорит о новой холодной войне. Что об этом говорят в Лондоне?" - спросил журналист.

"При холодной войне в идеологическом противостоянии сходились лицом к лицу две сверхдержавы, США и Советский Союз. В сегодняшней ситуации речь идет не об идеологии. Это главным образом борьба за власть и за влияние, в частности, на Ближнем Востоке", - ответил Скидельски.

"Не слишком ли поторопилось британское правительство в деле Скрипаля, всего через несколько дней делая вывод о том, что это покушение на убийство совершено Россией?" - поинтересовался журналист.

"После убийства Литвиненко в 2006 году Великобритания приобрела опыт в данной сфере. Если вы не станете ничего предпринимать, пока не установите факты, то вы никогда не предъявите иск. Устанавливать факты трудно, так как всегда существует множество возможностей отвлечь следователей или смешать карты. Чтобы возбудить официальный процесс, с судом и обвиняемым, которого будут судить, нужны месяцы", - считает эксперт.

"Лидер оппозиции Джереми Корбин требует расследования, чтобы не повторять ошибок открытия огня в Ираке в 2003 году. Не следует ли проявить больше скепсиса в отношении официальной версии?" - спросил интервьюер.

"Я готов в ней усомниться. Но я отнюдь не скептичен в отношении способности российской власти ко лжи. Она не раз наглядно проявлялась. Россия - не единственная виновница ухудшения наших отношений. Но она несет в себе теории заговора, и у нее конспирологический взгляд на мир. Москва постоянно говорит, что обвинения против ее сирийского протеже, к примеру, придуманы британцами или американцами с целью вызвать ненависть к России. Я знаю, как функционирует мое правительство. Оно не ангельское, однако оно не пойдет убивать сотни человек, чтобы затем возлагать за это ответственность на Сирию или Россию, как говорят сегодня в Москве или Дамаске. Чтобы судить об отравлении Скрипаля, надо принимать во внимание функционирование правительств", - утверждает член Палаты лордов.

"Кто самый большой лгун, Трамп или Путин?" - уточнил журналист.

"Они лгут по разным поводам. Путин не нуждается в том, чтобы лгать по тем вопросам, по которым вынужден лгать Трамп, поскольку у него есть возможность хранить их в тайне. Никто не имеет права расследовать частную жизнь Путина или его финансовые дела. Он лжет в сфере внешней политики. В то время как Трамп лжет о своей личной жизни, о своей семье, о своих делах", - сказал собеседник издания.