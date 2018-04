26 апреля 2018 г. Кристин Кларридж, Хэл Бернтон | The Seattle Times Представители властей США высверлили замки в бывшем консульстве России в Сиэтле Сотрудники Госдепартамента в среду утром высверлили замок на главных воротах бывшего консульства России в Сиэтле и вошли в особняк, сообщает The Seattle Times. "Скрытый синим брезентом, слесарь трудился около 15 минут, чтобы приблизительно в девять утра открыть ворота. Затем представители властей США перешли к дверям на фасаде и цокольном этаже резиденции, прежде чем получить доступ к дипломатическому оплоту", - передают журналисты Кристин Кларридж и Хэл Бернтон. "К середине среды российский флаг все еще развевался над зданием, и мухи гудели над баками и мешками с мусором, брошенными в переулке рядом с резиденцией. Среди мусора была измельченная бумага с русскими буквами", - рассказывают авторы материала. Резиденция, которой более ста лет, представляет собой лакомый кусочек недвижимости и внесена в Национальный реестр исторических мест. "В свете холодных отношений между Россией и США ее ждет неясное будущее", - отмечается в статье. "Мы верим, что однажды нам ее вернут, - сказал заведующий консульским отделом российского посольства Николай Пукалов. - Наш флаг реет над зданием и останется там". Представитель Госдепартамента заявил, что власти инспектируют резиденцию, чтобы "обеспечить безопасность и охрану объектов и удостовериться в том, что российские госслужащие освободили помещения". Он сообщил, что резиденция принадлежит России, но земля под зданием - правительству США. "Официально генеральное консульство прекратило работу, - сказал Пукалов, стоявший рядом с резиденцией, наблюдая и делая фото. - Конечно, мы очень сожалеем об этом, потому что американская общественность, а также находящиеся здесь российские граждане остались без консульской помощи, и это усложнит жизнь обычным людям". Российское посольство в среду утром написало в Twitter, что Госдепартамент "готовится проникнуть на территорию российской дипломатической собственности". "Посольство также сообщило в твите, что во вторник утром дипперсонал выехал из Сиэтла в Вашингтон и запер резиденцию, но забрал ключи, потому что этот объект - собственность России", - говорится в статье. "Это не помешало американским должностным лицам получить доступ к зданию, - пишет The Seattle Times. - В среду рядом с домом стояли три машины Госдепартамента. Сотрудники ведомства отказались представиться, но на их униформах значилось: "Государственный департамент США, дипломатическая безопасность". Когда начали сверлить, прибыли также три патрульные машины полицейского управления Сиэтла". Пукалов заявил, что США, проникнув в здание, нарушают собственные законы и Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. "Здание в Сиэтле находится на участке площадью в пол-акра, - отмечается в статье. - По словам Майкла Дойла, управляющего риэлтора из Windemere Seattle, оно расположено в фантастическом месте, и рыночная стоимость может составить около 8 млн долларов". Источник: The Seattle Times