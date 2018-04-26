Беспокоящий огонь из Москвы

"Вообще-то, таких совпадений не бывает. То обстоятельство, что именно в тот день, когда перед апелляционным судом ООН в Гааге стоял приговоренный к 40 годам лишения свободы военный преступник Радован Караджич, Республику Сербскую в Боснии и Герцеговине посетила делегация высокопоставленных депутатов из России, было подготовлено", - уверен журналист немецкого издания Tageszeitung.

Руководитель делегации Валентина Матвиенко подчеркнула в своем выступлении дружественное отношение России к сербам в регионе. Она не оставила сомнений в том, что Россия поддерживает Республику Сербскую, передает издание.

"По мнению боснийцев и хорватов в Боснии, Республика Сербская является результатом военных преступлений, убийства десятков тысяч людей, не являвшихся сербами, и изгнания под руководством Караджича почти 2 млн людей. Однако для позиции Матвиенко это не играет никакой роли", - отмечает автор.

В своем выступлении Валентина Матвиенко заявила, что членство Боснии и Герцеговины в ЕС и НАТО может подорвать "безопасность и стабильность в регионе". "Неудивительно, что после сказанного члены парламента Республики Сербской, не являющиеся сербами, покинули зал в знак протеста", - комментирует журналист.

В другой части страны, в боснийско-хорватской федерации, прежде всего в Сараево, наоборот, настойчиво надеются на вступление страны в ЕС, которому до этого препятствовали сербы. Потому что там точно знают, что русские войска уже несколько лет собираются создать в Республике Сербской военную структуру, независимую от общей многонациональной боснийской армии.

"Кремль хочет вызвать новый конфликт в Боснии и Герцеговине", - заявил в своем выступлении по "Радио Свобода" Эмир Сульягич, переживший геноцид в Сребренице. "Милитаризация сербско-боснийской полиции приведет к ее трансформации в армию", - сказал он, сравнив ситуацию с конфликтом на Украине. Как и на Восточной Украине, здесь могут быть созданы военные структуры, которые годами будут держать ЕС в напряжении, считает Сульягич, напомнивший также о сотрудничестве сербских и российских добровольцев на востоке Украины.

О возможности эскалации из-за российской армии предостерегают и известные представители гражданского общества, например, профессор Славо Кукич, передает издание.

Сербский публицист Мишо Видович также не сомневается в военном развитии российских сил, однако не видит в настоящий момент опасности войны. По его мнению, Путин сейчас не заинтересован в эскалации на Балканах.