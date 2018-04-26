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26 апреля 2018 г.
26 апреля 2018 г.

Тим Уоллес | Daily Telegraph

Великобритания не введет санкции против России по примеру США. Хэммонд заявляет, что виной тому - несогласие в ЕС

Министр финансов Великобритании Филип Хэммонд "предостерег, что Великобритания и США не встанут плечом к плечу против режима Путина, поскольку ЕС вряд ли когда-либо согласится на жесткие санкции". Журналист The Telegraph Тим Уоллес поясняет: Хэммонд имел в виду, что Британия не сможет принять меры под стать тем, которые в начале месяца ввели США в ответ на военные затеи России и "попытки подорвать западные демократии".

На заседании парламентского финансового комитета Хэммонд заявил: "Пока мы все еще состоим в ЕС, у нас нет, за крайне ограниченными исключениями, возможности независимо налагать санкции. Мы обсуждаем с партнерами по ЕС меры, принятые Соединенными Штатами и другими. Пожалуй, справедливо сказать, что в ЕС не все одинаково жаждут дальнейшего давления на затронутую группу физических лиц".

"Одна из трудностей при работе в рамках ЕС - то, что в данных сферах - во внешней политике - требуется достичь консенсуса 28 стран, и это, честно говоря, очень часто означает, что при принятии мер нужно находить наименьший общий знаменатель", - добавил министр.

Источник: Daily Telegraph


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