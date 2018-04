26 апреля 2018 г. Робин Паньямента | The Times Дерипаске, возможно, придется пожертвовать собой ради общего блага России Министр финансов США Мнучин на этой неделе заявил, что "Русал" может быть исключен из американского санкционного списка, если владелец компании Олег Дерипаска уступит контроль над ней, напоминает The Times. Журналист Робин Паньямента полагает: "Предложение Мнучина определенно заинтересовало Кремль, который гадает, как уменьшить экономические последствия санкций США и риск того, что они подогреют народное недовольство, если люди будут терять работу и средства к существованию". "Самый изящный выход из этого тупика", по мнению газеты, - прямой или косвенный выкуп доли Дерипаски российским государством. "Конечно, Дерипаска, один из близких союзников Путина, не особо к этому стремится, тем более, что выкуп наверняка будет произведен по дешевке, - говорится далее. - Однако, поскольку в долларовой экономике он фактически пария, выбор у него, пожалуй, невелик - остается лишь согласиться с любым решением, которое придет на ум министрам, а государство, возможно, сочтет политически целесообразным возврат расширенного госконтроля над ключевой отраслью ради поддержания экспорта". Паньямента отмечает: выкуп "Русала" с господдержкой обойдется в миллиарды долларов, а "абсорбция его долгов может сказаться на суверенной кредитоспособности" России. И все же отсрочка, которую Мнучин предоставил американским компаниям и физлицам на разрыв связей с "Русалом", "должна дать российскому государству достаточно времени на разработку реалистичного плана, который позволит "Русалу" остаться в бизнесе". Источник: The Times