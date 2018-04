26 апреля 2018 г. Фрэнсис Эллиотт | The Times "Налоговые убежища" готовятся разоблачать коррумпированных магнатов и олигархов "В соответствии с комплексом законов, который будет навязан Терезе Мэй на следующей неделе, коррумпированные российские олигархи, прячущие "грязные деньги" на заморских территориях Британии, будут разоблачены", - пишет корреспондент The Times Фрэнсис Эллиотт. "Такие "налоговые убежища", как Британские Виргинские острова и Каймановы острова, доселе сопротивляются попыткам взять пример с Великобритании и публично раскрыть личности тех, кто извлекает выгоду из активов, находящихся в юрисдикциях этих территорий", - говорится в статье. После отравления Скрипалей премьер-министр Великобритании пообещала принять более жесткие меры к "приятелям президента Путина". "На следующей неделе, когда в Палате общин пройдут дебаты о новом законе о санкциях, коалиция из "мятежных тори", лейбористов, Шотландской национальной партии и других оппозиционных партий потребует, чтобы Мэй претворила свои слова в дела", - говорится в статье. Раньше министры надеялись избежать неприятностей, согласившись принять "поправку Магнитского" - то есть, запретить въезд в Великобританию лицам, обвиняемым в нарушениях прав человека, поясняет Эллиотт. Однако британский МИД не согласился завершить реформы, начатые Дэвидом Кэмероном в 2013 году. Тогда "Великобритания ввела публичный реестр собственности бенефициариев", но Кэмерону не удалось убедить британские заморские территории сделать то же самое. Теперь же депутат-лейборист Маргарет Ходж предложила "поправку, которая обяжет правительство принудить заморские территории и зависимые территории короны провести до конца 2020 года реформу, призванную обеспечить транспарентность", - сообщает автор статьи. Автор прогнозирует, что британское правительство воспротивится этой инициативе. Предполагаемые аргументы: правительство "не может принуждать заморские территории и зависимые территории короны к каким-либо действиям"; возникнет "риск загнать "грязные деньги" еще глубже в тень"; британские власти не должны наносить ущерб властям территорий, которые с трудом проводят восстановительные работы после урагана "Ирма". Источник: The Times