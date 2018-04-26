"Россия может атаковать в регионе Балтийского моря"

Жесткий курс или диалог - как Европе следует реагировать на Россию? В Польше и в Прибалтике ответ ясен: Россия рядом, и она считается врагом. Журналистка немецкого издания Die Welt побеседовала с уважаемым эстонским экспертом в сфере безопасности Андресом Казекампом.

"Эстония, Латвия и Литва сегодня очень хорошо интегрированы в европейские структуры безопасности. Они являются членам НАТО и ЕС. С 2017 года войска НАТО присутствуют в Прибалтике. Однако конфликт между США и Россией в Сирии может ужесточиться быстро и неожиданно. Тогда Россия могла бы атаковать там, где у нее есть явные военные преимущества. Несмотря на то, что силы западных союзников явно превосходят силы России, это нельзя сказать о регионе Балтийского моря. Если Россия захочет дальнейшей конфронтации, это могло бы произойти в прибрежных государствах Балтийского моря", - заявил эксперт.

Говоря о роли Трампа в НАТО, Казекамп заметил, что до сегодняшнего дня Трамп избегал открытой критики в адрес Путина. "Это опасно, - считает эксперт. - Если в России не будут верить в то, что Трамп полностью поддерживает договоренности НАТО, там может возникнуть попытка подвергнуть НАТО испытанию".

На вопрос о том, как страны Прибалтики оценивают политику Германии в отношении России, собеседник издания ответил: "Немецкая политика противоречива. С одной стороны, впечатляет то, как Ангеле Меркель удалось сплотить страны ЕС в вопросе санкций и настолько долго и сильно поддерживать это единогласие в Европе. (...) На Украине Германия также сделала очень многое для того, чтобы демократия там выжила, несмотря на российскую агрессию. (...) В других сферах, кажется, перевешивают коммерческие интересы. Одним из самых ярких примеров является здесь газопровод "Северный поток-2". Я уверен, что правительство Германии очень хорошо знает, что этот проект связан с политической безопасностью, и таким его видит и Москва. Для Москвы отрыв Украины от европейской газотранспортной системы является одной из главнейших целей. Однако многие политики в Германии делают вид, что газопровод является чисто экономическим проектом".

"Германия является для эстонцев большим примером в преодолении прошлого. (...) Однако когда речь идет о сегодняшних отношениях с Россией, Германия часто советует балтийским странам не привязываться к прошлому. Страхи эстонцев, латышей и литовцев принижаются как фобия. Как можно просто так забыть такие большие преступления против человечности, какие совершил Советский Союз?" - посетовал эксперт.

Чему должны немцы научиться у жителей Прибалтики в отношении России?

"Решимости и самообладанию. Во-первых, наш опыт показывает, что те, кто правит в Москве, уважают только того, кто может себя защитить, и презирают того, кто слаб. Над слабыми Москва издевается и использует уязвимые места при любой возможности. (...) Во-вторых, нужно уметь владеть собой. Это хорошо получилось у эстонцев, латышей и литовцев, когда 30 лет назад они добились свободы. (...) Те, кто правил в Москве, делали все, чтобы разжигать конфликты и тем самым оправдать военную интервенцию. Но Прибалтика сохранила ясный ум", - отметил Казекамп в заключение.