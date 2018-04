26 апреля 2018 г. Владимир Кара-Мурза | The Washington Post Россия вводит санкции против Запада в ущерб собственным гражданам "Какие бы санкции ни вводили западные правительства, никто не наказал российский народ сильнее, чем президент Владимир Путин, - пишет координатор "Открытой России" Владимир Кара-Мурза в статье для The Washington Post. - В то время как западные меры направлены против конкретных лиц и организаций, близких к режиму, "асимметричный ответ" Кремля ударил по населению России в целом". В российских соцсетях горько шутят: "В ответ на новые имена в "списке Магнитского" правительство России решило разбомбить город Воронеж". Кара-Мурза напоминает о событиях 2012 года: "Когда США приняли "Закон Магнитского", который отказал российским чиновникам, причастным к нарушениям прав человека, в получении американских виз и хранении активов в США, Кремль обещал "адекватный ответ" и в итоге полностью запретил гражданам США усыновлять детей из российских детских домов. Журналист Валерий Панюшкин писал: "Мне известны только две организации в мире, которые причиняют вред детям, чтобы напугать своих врагов: "Хамас" и партия "Единая Россия". "Известно, что по меньшей мере двое российских детей, которые находились в процессе усыновления в США, умерли в приютах. Сколько жизней искалечено этим законом, не поддается исчислению", - пишет Кара-Мурза. Следующий раунд "бомбежки Воронежа" пришелся на 2014 год. Так называемые контрсанкции российского правительства одновременно сократили ассортимент продуктов и привели к повышению цен на них для миллионов российских потребителей. "Когда в начале этого месяца Минфин США объявил новые санкции против олигархов и высокопоставленных чиновников из окружения Путина, мало кто сомневался, что российские граждане снова почувствуют "ответные шаги" на своей шкуре", - продолжает публицист. Дума начала рассматривать законопроект, предполагающий легализацию кражи американской интеллектуальной собственности, ограничения на импорт алкогольных напитков из США и стран-союзников, а также запрет на импорт произведенных в США медикаментов. Вице-спикер Думы Петр Толстой посоветовал россиянам заменить иностранные лекарства "боярышником и корой дуба". "Позднее он дал понять, что его слова были "шуткой", - пишет автор статьи. - Но, в отличие от Толстого и его коллег, которые, несомненно, по-прежнему будут иметь доступ к зарубежной медицине (и наслаждаться знакомым вкусом Hennessy и Jack Daniel?s), какие бы законы они ни приняли, миллионам россиян будет не до шуток". "Есть грустная ирония в том, что антироссийские меры исходят от правительства самой России, - заключает автор статьи. - Хотя пропагандистская машина Кремля годами отвлекала внимание общественности от этого основополагающего факта, она не сможет делать это бесконечно. В конце концов, обмануть весь народ можно только на время". Источник: The Washington Post