Сильный восточный ветер

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас полон решимости ужесточить политику Германии в отношении России. Однако некоторые депутаты партии СДПГ, членом которой является Маас, так же решительно готовы оказать ему сопротивление, пишет журналист Die Zeit Петер Даузенд.

Так, Мануэла Швезиг, заместитель председателя СДПГ, сильно критикует министра: по ее мнению, бесцеремонный тон, риторика изоляции, весь новый курс, направленный против России, недопустимы. На ее взгляд, Маас должен уйти от конфронтации и вернуться к политике, которую вели его предшественники Франк-Вальтер Штайнмайер и Зигмар Габриэль и которая была нацелена на поиск компромиссов, передает корреспондент.

Вопрос отношения к России раскалывает СДПГ сразу в нескольких плоскостях, но в первую очередь по вопросу, какой принципиальной позиции должна придерживаться партия в отношениях с самовластным правителем Владимиром Путиным, говорится в статье.

В комитете по международным делам Бундестага не имевший до этого опыта во внешней политике Маас недавно разъяснил, почему, вступив в должность министра иностранных дел, он так демонстративно ужесточил тон правительства по отношению к России: он хочет увеличить свободу действий по отношению к союзникам.

В Европе и США широко распространено мнение о том, что немцы слишком покорны и раболепны перед Россией. Штайнмайеру не раз приходилось выслушивать злые упреки, что он занимается политикой умиротворения. Маас сделал из этого выводы: он обвинил Россию в том, что она сама воспринимает себя как противника Запада, пишет автор. Он раскритиковал неготовность России к компромиссу в Совбезе ООН после использования химоружия в Сирии. Он оправдал высылку четырех дипломатов из Великобритании вследствие покушения на бывшего российского агента и его дочь и обозначил эту меру как "необходимую и уместную".

"Заручившись новым доверием со стороны союзников, Маас хочет потом снова повернуться к Москве. Только когда Запад перестанет верить во внутреннюю доброжелательность немцев к России, Германия с перспективой на успех сможет снова стать дружественной России", - пишет Даузенд.

Есть еще одна причина резкого тона главного дипломата Германии. Маас убежден, что не стоит сближаться с авторитарным правителем, сразу доставая белый флаг. "Постоянная демонстрация только готовности к диалогу привела нас туда, где мы сейчас находимся. Ничего не меняется", - сказал представитель близкого окружения Мааса.

"Маас - юрист, и он хочет это показать. Право и беззаконие, соблюдение правил и их нарушение - эти понятия, вероятно, займут теперь более важное место во внешней политике, чем ранее, - - полагает журналист. - Панибратские отношения с главными представителями авторитарных режимов сюда не вписываются, Маас хочет оставаться на расстоянии".

При этом критики Мааса из рядов СДПГ требуют не обрывать нити переговоров с Россией, ссылаясь на "начинающиеся в России дебаты", усматривая признаки "конца изоляционного курса Путина" и говоря, что политика должна избавить людей от страха дальнейшей эскалации. Так, депутат от СДПГ Рольф Мютцених видит некие подвижки с российской стороны. "Мы должны использовать этот момент, чтобы выйти из блокады", - считает он.

Однако в МИДе ФРГ говорят: "Маас будет придерживаться своего курса".

Швезиг, являющаяся премьер-министром федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, воплощает не только настроения восточногерманских социал-демократов, но и ошибочно полагает, что ее поддерживает явное большинство немцев, пишет далее Даузенд. "Она несколько теряет из вида, с кем, собственно, они хотят сблизиться: с режимом, который аннексировал Крым и оккупировал части Украины; с пропагандистской машиной, которая пытается расколоть Европу; с автократом, который поддерживает сирийского властелина, ведущего с помощью бочковых бомб и ядовитого газа войну против собственного народа", - говорится в статье.

"Дистанцироваться от пострадавших, чтобы не поставить под угрозу близость с теми, кто стоит у власти, - это всегда было слабым местом восточной политики. Высказывания последних дней показывают, что вряд ли кто-то из СДПГ сделал из этого выводы. Возможно, за исключением Мааса", - заключает журналист.