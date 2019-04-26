Посол Германии в США агитирует за путинский газопровод

"Немецкое посольство в столице США Вашингтоне занимается лоббистской работой в пользу российской энергетической и внешней политики?", - задается вопросом немецкий таблоид Bild.

"Посол Германии в США Эмили Хабер написала в марте 2019 года письма нескольким представителям Конгресса, - сообщает автор публикации Юлиан Рёпке. - На двух страницах высокопоставленный немецкий дипломат выступает против ужесточения американской санкционной политики в отношении России и призывает сенаторов более не угрожать штрафными санкциями двум российским компаниям в Германии".

"Очевидно, Хабер говорит от имени правительства ФРГ, когда пишет: "Мы обеспокоены тем, что в настоящее время Конгресс планирует введение новых санкций против России в энергетической сфере". Эти санкции, по ее словам, могут "затронуть энергетическую безопасность Европы". Для благосостояния Германии и Европы необходим "как сжиженный (СПГ), так и российский трубопроводный газ", - передает издание содержание письма.

В письме американским сенаторам Хабер заявляет, что введение санкций против российской компании "Новатэк" "может отрицательно повлиять на одобрение импорта СПГ в Германии и в значительной мере воспрепятствовать увеличению объема импорта СПГ", говорится в статье.

"Это явная угроза в адрес США, которые с своей стороны сильно заинтересованы в создании СПГ-терминалов в Германии для дальнейшего экспорта американского сжиженного газа", - указывает Рёпке.

По мнению немецкого дипломата, принятием поправок к Газовой директиве европейские страны выполнили требование США о выработке "единой европейской позиции" по "Северному потоку-2". "Любые дополнительные меры США против этого проекта будут контрпродуктивными и подорвут единство Европы в этом сложном вопросе политики энергетической безопасности", - заявляет Хабер в письме.

При этом, отмечает издание, европейское единство касательно "Северного потока-2" сомнительно. "Дариус Семашка, посол Литвы в Германии, заявил в разговоре с Bild: "Даже после компромисса по европейской Газовой директиве наша позиция остается неизменной. Правительство Литвы против "Северного потока-2", так как мы считаем, что он не в интересах Европы", - передает издание.

То, что ее страна по-прежнему выступает против "Северного потока-2", подтвердила и посол Латвии в Германии, отмечает Рёпке.

"Сотрудник американского Конгресса заявил в разговоре с изданием, что там "шокированы" письмом немецкого посла, в котором она "однозначно встает на сторону России", - сообщает Bild.