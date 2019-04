26 апреля 2019 г. Эндрю Рот | The Guardian Украина принимает закон о языке, против которого выступает Кремль "Украинский парламент принял закон, который потребует использования украинского языка в большинстве аспектов общественной жизни - решение, которое, как утверждают его сторонники, укрепит национальную идентичность, но, по мнению критиков, может лишить права голоса носителей русского языка в стране", - пишет The Guardian. "Закон (...)потребует от всех граждан Украины знать государственный язык и использовать его при исполнении служебных обязанностей. В число лиц, подпадающих под последнее требование, войдут политики, судьи, врачи, сотрудники национального банка и государственных компаний, офицеры вооруженных сил, учителя и другие, - сообщается в публикации. - Новый закон также требует, чтобы 90% телевизионного и кинематографического контента были на украинском языке, а украинские печатные СМИ и книги должны составлять не менее 50% от общего объема". Издание напоминает, что новый закон был поддержан уходящим президентом Петром Порошенко и был принят спустя день после того, как Россия разрешила жителям сепаратистских территорий на востоке Украины подавать заявки на российские паспорта, "что рассматривается Москвой в качестве гамбита для дальнейшей интеграции этих территорий в состав России", отмечает автор публикации Эндрю Рот. "Кремль открыто критиковал планы Украины по принятию законов о языке, а эксперты на российском телевидении неверно утверждали, что страна хочет полностью запретить русский язык", - пишет The Guardian. "(...)Для Зеленского, одержавшего убедительную победу над Порошенко на президентских выборах в воскресенье, русский язык родной, и он публично говорил о предпринимаемых усилиях по улучшению своего украинского языка. Зеленский избегал выступать против закона. Но в четверг он сказал, что когда он будет приведен к присяге, он проведет тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены конституционные права и интересы всех граждан Украины", - сообщается в публикации. В марте Киевский международный институт социологии опубликовал результаты опроса, согласно которым 28,1% украинцев говорят с членами своих семей в основном или только на русском языке, в том числе 15,8%, которые говорят исключительно на русском. Это в сравнении с 46%, которые говорят в основном или только на украинском языке со своими семьями, и 24,9%, которые говорят на двух языках в равных пропорциях. Источник: The Guardian