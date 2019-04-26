Настоящая жизнь членов невероятной мафии якудза

"Журналист Джейк Адельштейн, занимающийся расследованиями и эксперт по организованной преступности в Японии, раскрывает перед нами оборотную сторону этих группировок, происхождение которых восходит к началу эпохи Мэйдзи", - пишет Le Figaro.

"Сегодня, когда люди думают о якудза, они представляют себе мужчин с татуировками и как минимум двумя отрезанными пальцами, которые размахивают мечами-катанами. В реальности мы, скорее, сталкиваемся с банкирами в духе Goldman Sachs, но с пистолетами", - поясняет Адельштейн.

"Джейк был первым иностранным журналистом, который работал в японской газете Yomiuri Shimbun, прежде чем стал специализироваться на организованной преступности", - указывает автор статьи Венсан Жолли.

"Надо как следует уяснить: тем, что Япония имеет репутацию очень безопасной страны, где с вами ничего не случится, она отчасти обязана якудза, - анализирует эксперт. - В отличие от других мафий, у этой существуют очень строгие правила и она совершенно иначе устроена. Члены якудза не организованы в семьи в строгом смысле этого слова: нет понятия родственных отношений или аристократии. Все 24 известные группировки якудза в Японии действуют как клубы. Вы можете легко туда вступить, внеся плату за подписку или членский взнос".

"Если вам есть что им предложить, вы можете довольно быстро подняться по служебной лестнице. К тому же вы можете выйти из якудза, когда захотите: нет необходимости отрезать себе палец", - продолжает Адельштейн.

"Кстати, это один из самых известных мифов о якудза: что тот, кто покидает организацию, должен отрезать себе мизинец и безымянный палец. На самом деле, эта традиция восходит ко временам самураев, касты воинов, которая правила этой островной страной более тысячи лет. В кэндзюцу, искусстве владения самурайским мечом катаной, эти два пальца очень важны при хватке меча. В то время, когда люди жили ради меча и благодаря ему, отрезать эти пальцы означало добровольно ослабить себя с тем, чтобы расплатиться за свою ошибку: шинийюби (мертвый палец), чтобы исправить свою собственную провинность, или икиюби (живой палец), чтобы получить прощение за ошибку другого", - поясняет Венсан Жолли.

"Второе, что нужно понять, это то, что в Японии политика и мафия неразрывно связаны между собой, и многих это не шокирует, - продолжает Адельштейн. - Либерально-демократическая партия Японии, которая чаще всего была у власти в новейшей истории и которая в настоящее время является партией премьер-министра Синдзо Абэ, частично финансировалась деньгами якудза".

"Возможно ли исчезновение этой мафии?" - задается вопросом Жолли. "Никак невозможно, утверждает журналист. - Члены якудза - единственные, кто соглашается на такую работу, которую никто делать не хочет. Например, в атомной промышленности. В Японии вы не можете записаться в тренажерный зал, если вы татуированный якудза. С другой стороны, вы без проблем можете работать на электростанции".

В статье-передовице 2017 года в газете The Washington Post Джейк Адельштейн писал: "Эволюционирует способ, которым члены якудза зарабатывают деньги. Они инвестируют в киберпреступность. Они отказываются от своих кодексов чести и символов, которые делали их заметными и официальными. [...] Они не разрушаются, а видоизменяются. Они не исчезают, а становятся умнее".