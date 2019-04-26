Чернобыльская катастрофа: "Мы должны требовать того, чтобы узнать больше"

"Спустя 33 года после ядерной аварии американский историк Кейт Браун публикует книгу, в которой говорится, что последствия взрыва все еще в значительной степени остаются неизвестными. Автор обвиняет советские и международные власти в сознательном замалчивании ущерба. Интервью с экспертом публикует французская газета Liberation.

"Официально, по данным ООН, в результате катастрофы могли погибнуть всего от 33 до 55 человек, и она повлекла за собой 600 случаев рака у детей. Худшая ядерная авария в истории должна была иметь более серьезные последствия. Многие люди подозревали, что они в значительной степени преуменьшены. В 2014 году я начала тщательно просматривать многочисленные отчеты местных врачей, которые были переданы медицинскими работниками только КГБ и потому оставались в секрете", - отмечает Кейт Браун.

"Я отыскала огромное собрание отчетов на украинском и русском языках о "медицинских последствиях чернобыльской катастрофы". Я была потрясена масштабами ущерба, нанесенного здоровью, а также его очевидностью для всех. Летом 1986 года в реестрах были отмечены резкий рост осложнений при родах, множество детей, родившихся с пороками развития или умерших в течение месяца. Люди жаловались на боль в горле, проблемы с дыханием и желудочно-кишечным трактом, на вдыхание радиоактивной пыли и глотание загрязненной пищи. До аварии от 80% до 90% детей считались "здоровыми"; после - в 1987 и 1988 годах, только от 10 до 20%. Количество злокачественных новообразований резко повысилось примерно через 18 месяцев после аварии, наблюдались случаи лейкоза, рака щитовидной железы у детей. Это очень редкое заболевание, которое обычно поражает одного ребенка на миллион, но в 1989 году было зарегистрировано 30 случаев в Белоруссии и 20 на Украине", - сообщает эксперт.

"У меня не было возможности собрать все данные о смертельных исходах, которые я нашла, их было так много. Но на Украине 35 тыс. человек получили помощь, потому что их супруг умер по причине чернобыльской радиоактивности. То есть это относится только к тем, кто был женат. Некоторые украинские ученые оценивают более 150 тыс. смертельных случаев за последние 30 лет как вызванные аварией, - передает Браун. = Я не смогла найти цифры для Белоруссии или России, поскольку власти никогда не соглашались на подсчеты, однако их территория получила гораздо больше радиоактивных выбросов, чем Украина, которая была самым "чистым" местом, имея всего 20% радиоактивных осадков".

"Тогда самоцензура была обязательным правилом. Речь шла о том, чтобы сообщать только о хороших новостях, поэтому, когда информация попадала во властную цепочку, данные "адаптировались" (то есть всегда преуменьшались). Но Москва, очевидно, знала, что происходит на самом деле, - полагает собеседник издания. - Приблизительно в 50 км от Чернобыля, в относительно непострадавшем городе, 300 рабочих текстильной фабрики получили статус "ликвидаторов"- как пожарные, сражавшиеся с горящим реактором. Я поехала туда, чтобы прояснить обстановку. Сразу после аварии в эвакуированной зоне было 50 тыс. голов крупного рогатого скота. Животные были убиты, но их мясо было отправлено на фасовочные заводы, кожа на кожевенные заводы, шерсть на текстильную фабрику. И женщины на фабрике связывали пучки радиоактивной шерсти, чтобы транспортировать ее, это было все равно, что обнимать рентгеновский аппарат с подсветкой по несколько раз в день. Многие из них умерли. Ни одна из смертей не зарегистрирована в официальных источниках".

"КГБ имел доступ к данным на месте событий по поводу радиоактивности почв, продуктов питания и т.д. Советский генерал разведки, врач, который руководил клиникой в Киеве и в течение 5 лет наблюдал за 2 тыс. человек, подвергшихся облучению, в 1990 году написал отчет, в котором доказал, что длительное воздействие низких доз радиоактивности вызывает множество патологий, губительных для жизни человека. Он рекомендовал, чтобы зона отчуждения вокруг завода была расширена до 120 км (вместо 30), что могло включать Киев. И это генерал КГБ, который должен был сказать, что все хорошо! Но другой филиал КГБ, ответственный за защиту секретов СССР, удалил жесткие диски нескольких медицинских учреждений, которые измеряли радиоактивность в телах жертв. Мы до сих пор их не нашли", - отмечает Браун.

"Удовлетворяться рассуждениями о том, что в Чернобыле произошел лишь несчастный случай, имеющий начало и конец, значило бы использовать его как метлу для отбрасывания реально важного предмета: во имя мира за эпоху холодной войны наши лидеры взорвали 2 тыс. бомб, которые в совокупности испустили в 500 раз больше радиоактивности, чем чернобыльская катастрофа. Мы все были ей подвержены, особенно в северном полушарии. С 1950 года повсеместно наблюдается рост заболеваемости раком, особенно у детей, врожденные аномалии, вдвое ухудшилось качество спермы... Мы хотим знать, почему? Или мы принимаем менее здорового человека в качестве нового стандарта? По причине применения ядерной энергии и химических продуктов? Нет, мы должны потребовать того, чтобы узнать больше и вооружиться данными, дабы противостоять тем, кто пытается притупить нашу бдительность своей полуправдой", - резюмирует эксперт.