Во Владивостоке Ким и Путин демонстрируют свое доброе согласие

"Северокорейский лидер в среду общался с российским президентом в течение пяти часов. Эта встреча позволяет Москве вернуться в центр игры по северокорейскому досье", - пишет корреспондент французской газеты Liberation в Москве Лео Видаль-Жиро.

"Путин представил встречу как возможность "понять [...] что Россия может сделать для поддержания происходящих позитивных тенденций". Российский президент выступил против того, чтобы ситуацию в мире определяло "кулачное право" и высказался за "полную денуклиаризацию" Корейского полуострова, - передает автор статьи. - По мнению Путина, такая проблема может быть решена при условии осуществления "первого шага" и предоставления Пхеньяну "четких международных гарантий безопасности и суверенитета" со стороны международного сообщества".

"Москва выступает за диалог с Пхеньяном на основе дорожной карты, установленной Китаем и Россией. Россия уже призвала к отмене международных санкций, в то время как США обвинили ее в том, что она помогает Пхеньяну обходить их. Именно на этот вопрос о санкциях натолкнулся саммит Кима и Трампа в Ханое", - говорится в статье.

"Ким ищет поддержки - указывает Libération. - По словам северокорейского лидера, его поездка во Владивосток для начала позволит ему возродить "исторические связи" с Москвой с тем, чтобы в дальнейшем достичь "более стабильных и прочных отношений".

"Это первая встреча между Путиным и Ким Чен Ыном, который уже дважды встречался с Дональдом Трампом, на саммитах в Сингапуре в июне и в Ханое в феврале. Российский президент присоединился к клубу редких лидеров планеты, которые вели переговоры с Ким Чен Ыном (после китайца Си Цзиньпина, южнокорейца Мун Чжэ-ина и Дональда Трампа)", - отмечает журналист.

"Обоим лидерам хотелось продемонстрировать свое доброе согласие", - пишет Видаль-Жиро.

"Такое доброе согласие во многом связано с историей: в эпоху холодной войны СССР был главным союзником Северной Кореи, которая знала, как сыграть на соперничестве между Китаем и Россией, чтобы добиться помощи от каждой из двух держав", - напоминает газета.

"Тем не менее, российские эксперты с осторожностью высказываются о потенциальных экономических выгодах саммита между Кимом и Путиным, состоявшимся в четверг", - говорится в статье. "Больших результатов нет, потому что очень мало простора для маневрирования, - поясняет Константин Асмолов, ведущий научный сотрудник Центра Корейских исследований Института Дальнего Востока РАН. - Все проекты заблокированы текущим уровнем санкций".

"Прежде всего, помимо относительно низких экономических ставок (общий объем российско-корейской торговли в 2018 году составил всего 34 млн долларов, что на 56% меньше, чем в предыдущем году), эта встреча позволяет России вернуться в центр игры по северокорейскому досье, - комментирует автор статьи. - Москва участвовала в переговорах в шестистороннем формате вместе с двумя Кореями, Китаем, Японией и США. После ухода Пхеньяна с этих переговоров в 2009 году оказавшаяся на обочине Москва всячески пыталась их возобновить".

"После того, как прямые переговоры между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном зашли в тупик, встреча с Владимиром Путиным становится для Пхеньяна возможностью ослабить напряжение в двух направлениях со стороны Китая и США. Для Москвы это хорошая возможность продемонстрировать свое влияние и выступить в качестве более надежного партнера, чем американский конкурент", - указывает Видаль-Жиро.

"Ким Чен Ын был разочарован отсутствием результатов своих переговоров с Трампом в Ханое, - поясняет Павел Фельдман, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, цитируемый российской прессой. - Теперь будет попытка номер два, но уже в согласовании с Москвой... И, действительно, сейчас есть шанс показать, что мы можем лучше, что мы можем выступить в качестве более оптимального гаранта мира и отсутствия ядерного оружия на Корейском полуострове, нежели США".