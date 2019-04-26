Атомный концерн раскалывает Европу

"Перед выборами в Европарламент "зеленые" предупреждают о "грозящей зависимости" Восточной и Центральной Европы от российской корпорации по атомной энергии "Росатом". Согласно новому исследованию, "Росатом" пытается оказать политическое влияние на такие страны, как Венгрия и Финляндия", - сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Евросоюз не должен принимать то, что Владимир Путин оказывает влияние на энергообеспечение Европы с помощью государственного концерна "Росатом", - заявил один из двух главных кандидатов "зеленых" Бас Экхаут, ссылаясь на 73-страничное исследование голландского эксперта по энергетике Яна Хаверкампа, изучившего деятельность "Росатома" в Европе.

"В то время как многие западноевропейские страны после аварии на АЭС "Фукусима" в 2011 году положили начало отказу от атомной энергии, в Центральной Европе, по словам Хаверкампа, возможна "ядерная экспансия". (...) Согласно исследованию, "Росатом" является "фактически монополистом" в строительстве атомных электростанций, так как большинство конкурентов из США, Южной Кореи и Японии считают эту сферу нерентабельной", - указывает журналист Маттиас Кольб.

Хаверкамп подчеркивает, что "Росатом" не только контролируется Кремлем, но и является, по его мнению, "военно-гражданским гибридом". "Лояльность "Росатома" всегда будет на стороне российских сил безопасности", - заявляет эксперт.

В Финляндии "Росатом" должен построить АЭС "Ханхикиви", однако начало строительства откладывается уже на протяжении нескольких лет, отмечает издание. "Концерн купил треть акций заказчика Fennovoima и якобы тщетно пытался обойти ограничения с помощью хорватской фирмы-однодневки. "Пожалуй, самым явным примером политического влияния "Росатома" Хаверкамп называет эпизод из 2015 года: чтобы спасти "Ханхикиви", финский концерн Fortum, согласно его расследованию, был вынужден войти в проект Fennovoima, чтобы не ставить под угрозу собственный бизнес по гидроэнергетике в России", - говорится в статье.

"Росатом" также должен построить два энергоблока для венгерской АЭС "Пакш". "Критики заявляют, что "Роастом" получил заказ без тендера - и что венгерское правительство финансирует строительство кредитом в размере 10 млрд евро, полученным от Москвы", - передает издание.

"Согласно исследованию, договор предусматривает, что в 2026 году Будапешт должен начать погашение кредита. (...) Обстоятельства проекта вписывают в имидж премьер-министра страны Виктора Орбана как союзника Путина в Европе: он был начат в 2014 году, когда после аннексии украинского Крыма шеф Кремля был наказан санкциями ЕС", - указывает Кольб.

В "Росатоме" в ответ на запрос Süddeutsche Zeitung подобное представление ситуации назвали "абсолютно необоснованным". По словам компании, она не намерена оказывать политическое влияние, а исследование отмечено "политической предвзятостью".

"Особый случай, - пишет издание в заключение, - представляет собой АЭС, которую "Росатом" строит в городе Островец в Белоруссии: она расположена всего лишь в 80 км от Вильнюса, столицы Литвы. Опасения Прибалтики относительно отсутствующего заключения контролирующего органа игнорируются. Литовский парламент и вовсе видит в проекте в Островце "риск для национальной безопасности".