"Первый саммит Путина и Кима не принес конкретных результатов. Тем не менее, встреча во Владивостоке имеет значение", - считает журналист швейцарского издания Tages-Anzeiger Кристоф Найдхарт.

"Вести переговоры о разоружении с Путиным - это обращение не по адресу, - отмечает автор статьи. - (...) Свободный от ядерного оружия корейский полуостров имеет для него меньший приоритет. А на его попытку вмешаться в денуклеаризацию в качестве посредника США не согласятся".

"Что касается главной его проблемы,вопроса экономических санкций, то здесь Ким Чен Ын знает, что Москва на его стороне. Однако Владимир Путин не может (официально) их ослабить, Россия привязана к решениям Совета безопасности. Они запрещают ей более тесное экономическое сотрудничество с Северной Кореей", - указывает издание.

"Тем не менее, саммит во Владивостоке имеет значение, - считает Найдхарт. - Встреча дала изолированному вплоть до прошлого года Киму еще одну возможность представить себя в роли главы государства на международной арене, а также собственной публике на родине. (...) Его Северная Корея, которая до этого была слепым пятном на карте Северо-Восточной Азии, превращается в почти обычного соседа Южной Кореи, Китая и России".

"Попытки Вашингтона принудить Кима к капитуляции военными угрозами позапрошлым летом, а теперь максимальными требованиями без предложения компромисса теряют достоверность, когда Ким, улыбаясь, (...) фотографируется с Путиным. Уже это является вкладом в достижение большей стабильности в Северо-Восточной Азии. Однако в вопрос о том, как именно должна выглядеть ее будущая структура безопасности, Владивосток не внес ни капли ясности", - констатирует Tages-Anzeiger.