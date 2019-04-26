Широко расставленные ноги, сердечные рукопожатия и затрудненное дыхание на саммите Кима и Путина

Атмосфера была дружеской. Хорошие, удобные места. Обмен вежливыми приветствиями. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын даже смог соответствовать широко расставленным ногам российского президента Владимира Путина - оба лидера сидели, широко расставив колени, пока разговаривали перед началом своего первого саммита, который состоялся в четверг в дальневосточном портовом городе Владивостоке, - сообщает журнал Time со ссылкой на публикацию агентства AP.

"(...) Среди наблюдающих за Северной Кореей принято уделять чрезвычайно пристальное внимание каждому слову и жесту Кима, когда он появляется на публике. Саммиты не являются исключением, и всегда появляется много аналитических комментариев, как проницательных, так и глупых. То, что привлекло внимание многих сторонних наблюдателей в четверг - было не видом, а звуком, звуком громкого дыхания Кима. Видео вступительной встречи быстро разошлись по миру в Twitter, и многие с комментариями о различимой на слух одышке лидера. Тем временем южнокорейские СМИ предположили, что это может быть признаком плохого состояния здоровья Кима. В конце концов, он страдает избыточным весом и является заядлым курильщиком. Однако когда лидеры выступали со своими вступительными комментариями в начале самих переговоров, Ким, похоже, справился с проблемами, если таковые и были", - подчеркивается в публикации.

"(...) Первое приветствие Кима и Путина было в некоторой степени похоже на выступление в Кима Ханое, хотя и немного более натянутое. Оно было в каком-то роде похоже на советскую встречу старого образца, с долей формального холода. Он и Путин приблизились друг к другу с дежурными улыбками и сохраняли продолжительное рукопожатие для камер. Зачастую это неловкий момент, даже для самых опытных политиков. Но они казались расслабленными - или, возможно, просто уравновешенными - так же, как и во время начальной части переговоров, которая транслировалась в прямом эфире. В отличие от гораздо более высокого Трампа, Путин примерно того же роста, что и Ким, что, вероятно, и помогло", - отмечается в статье.

"(...) Пока неизвестно, насколько эффективно Ким будет выходить из-под санкций, которые были наложены на его страну в связи с ее программ создания ядерного оружия. Но, по крайней мере, он продемонстрировал удивительную атмосферу уверенности вместе с некоторыми из крупнейших игроков на мировой арене", - говорится в статье.