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26 апреля 2019 г.
26 апреля 2019 г.

Бритта Зилинг | Die Welt

Как долго нужно находиться на природе, чтобы снять стресс

"Когда мы испытываем стресс, отдых на природе может сотворить настоящее чудо. Исследовали выяснили, сколько времени нужно проводить на природе, чтобы по-настоящему расслабиться", - сообщает немецкое издание Die Welt.

О положительном воздействии на организм пребывания на природе свидетельствовали уже многие научные исследования. "Мы знаем, что время, проведенное на природе, уменьшает стресс. Но до сегодняшнего дня было неясно, сколько времени и как часто мы должны находиться на открытом воздухе и какое именно времяпрепровождение на природе для нас особенно полезно", - говорит автор нового исследования, профессор Мичиганского университета Мэри Кэрол Хантер.

На протяжении восьми недель исследователи наблюдали за 40 испытуемыми. "Участники исследования должны были три раза в неделю выходить на улицу как минимум на 10 минут и проводить время на природе. (...) Они должны были находиться на природе в дневное время суток и не заниматься в это время спортом. Также было запрещено отвлекаться на соцсети, разговоры и книги", - передает издание.

"В течение двух месяцев с помощью анализа слюны ученые изучали уровень гормона стресса кортизола в организме участников до и после их пребывания на природе. (...) Как установили ученые, с наибольшей скоростью уровень кортизола падал у участников на 20-30 минуту пребывания на природе. После этого уровень расслабления продолжал расти, но значительно медленнее. Таким образом, для того, чтобы значительно снизить уровень стресса, достаточно провести на природе 20 минут", - говорится в статье.

При этом необязательно отправляться в дремучий лес - для того, чтобы дать расслабиться нашему организму, достаточно пойти в парк или сад, отмечает Die Welt.

Источник: Die Welt


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