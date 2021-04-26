"Отдай мне свой голос"

"Российское государство проводит масштабный сбор биометрических данных своих граждан. Также и банки должны собирать информацию для правительства", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Речь идет прежде всего о лицах и голосах россиян. Работник банка сфотографирует и запишет ваш голос, говорится на сайте госуслуг. В течение десяти минут цифровой образ будет добавлен в Единую биометрическую систему (ЕБС). Это совершенно безопасно, а данные будут "обезличены и зашифрованы", - передает издание.

"Российские власти усердно пытаются заполучить биометрические данные своих граждан, - отмечает журналист Штефан Шолль. - Уже несколько лет государственный Сбербанк и 227 других финансовых институтов собирают лица и голоса своих клиентов. И автоматически направляют их в государственную систему ЕБС. Государственное предприятие "Ростелеком", управляющее базой ЕБС, по закону обязано при необходимости передать эти данные полиции и спецслужбе ФСБ".

"Но, вероятно, ни банки, ни их клиенты не испытывают особого энтузиазма по этому поводу. По данным газеты "Коммерсантъ", до февраля этого года в ЕБС поступили фотографии и записи голосов только 164 тыс. граждан", - говорится в статье.

"Молодые российские банки считаются очень прогрессивными в плане технологий, - пишет FR. - (...) "Наши банки с удовольствием тестируют все новые и современные технологии, - говорит Александр Исавнин, преподаватель IT-технологий в московском Свободном Университете. - Но даже там многие понимают, что со временем биометрические данные могут стать опасными". И не только потому, что ими могут завладеть преступники".

"В начале апреля правительство запустило новый проект "Цифровой профиль гражданина". (...) Государство хочет инвестировать в него более 72 млн евро, чтобы к 2030 году увеличить число россиян, предоставивших свои биометрические данные, до 50 млн человек. А как пишет агентство "Росбалт", министерство цифрового развития предложило закрыть ряд государственных онлайн-услуг для пользователей, которые не хотят добровольно предоставлять свои биометрические данные".

"IT-специалисты и правозащитники опасаются, что власти заинтересованы в биометрических данных своих подданных вовсе не для того, чтобы сделать собственные услуги более безопасными для них. "Государство намерено использовать их для своих тоталитарных целей, - говорит Исавнин. - Уже во время демонстраций в поддержку Алексея Навального зимой на основании записей камер видеонаблюдения, сделанных в метро и на улице, было арестовано множество участников", - передает издание, добавляя, что в России установлено 13,5 млн камер видеонаблюдения - больше только в Китае и США.

"Но Исавнин отмечает, что не только после протестов Навального много людей были арестованы по ошибке, потому что техника путала людей. А граждане, по его словам, сами понимают, что ПИН-коды и пароли можно поменять - в отличие от отпечатков пальцев, черт лица или собственного голоса: "Они вряд ли горят желанием доверить свои биометрические данные государству или использовать эти технологии для каких-либо других целей", - пишет Frankfurter Rundschau.