На Украине тень России нависла над Харьковом

"(...) Хладнокровие жителей Харькова на первый взгляд удивляет. Президент России Владимир Путин за последние недели собрал вблизи Украины армаду из более чем 100 тыс. военнослужащих с беспрецедентным наступательным арсеналом. Но в этот солнечный день, в четверг, 22 апреля, жизнь в украинском городе, расположенном в 25 км от границы с Россией, течет мирно, и немногие из них знают, что министр обороны России Сергей Шойгу только что объявил о прекращении "военных учений" и о "частичном выводе" войск", - пишет журналист Эммануэль Гриншпан в Le Monde.

"(...) 39-летний городской депутат Андрей Лесик кричит до хрипоты, отстаивая свою верность кремлевской линии. "Россия имеет право перебрасывать свою армию куда хочет! Это не агрессор, это наш братский народ... Она никогда не поставляла ни оружия, ни солдат в Донецкую и Луганскую Народные Республики [200 км к югу от Харькова]. Наша страна "отдала" Крым и с тех пор управляется из посольства США в Киеве", - лихорадочно объясняет Le Monde глава городской организации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ). Накануне он столь же яростно защищался в суде в Харькове, где украинская служба безопасности СБУ обвинила его в посягательстве на территориальную целостность государства и оказании сопротивления одному из ее сотрудников", - говорится в статье.

"Украинские власти опасаются повторения сценария февраля 2014 года, когда пророссийские активисты с дубинками в руках взяли под контроль харьковскую областную госадминистрацию, предвосхищая то, что произошло в следующие недели в Донецке и Луганске. Сначала кулаки, потом пушки, которые с тех пор ни разу не смолкали. В результате конфликта за семь лет погибло 14 тыс. человек. (...) Партию ОПЗЖ возглавляет Виктор Медведчук, богатый бизнесмен и близкий друг Владимира Путина. Он является главным вектором российского влияния в украинской политике, с начала апреля его судят за государственную измену", - отмечает автор публикации.

"Киев аннулировал лицензии трех телеканалов Медведчука, которые имеют широкую аудиторию в Харькове, что вызвало сильное раздражение Кремля и, несомненно, сыграло свою роль в военной эскалации", - анализирует Виктор Соколов, первый вице-президент Института Горшенина, специализирующегося на изучении политических и общественных процессов на Украине и в мире. Андрей Лесик недоволен "неправильным судебным процессом" в отношении своего босса. "То, что Путин является крестным отцом дочери Медведчука - это новая возможность для Украины, - утверждает он. - Здесь, в Харькове, 75% людей думают так же, как я. В конце концов, Украина должна снова подняться, и перемены придут из Харькова".

"Каждый судит по себе. Украинские крайне правые, со своей стороны, заявляют об обратном балансе сил. "В 2014 году половина харьковчан были настроены пророссийски, сегодня их всего 15%. Многие все поняли, увидев, что произошло в "ЛДНР" (так пренебрежительно называют самопровозглашенные Донецкую и Луганскую республики), - считает 25-летний Константин Немичев, руководитель харьковской ячейки "Национального корпуса"*. Эта националистическая организация, незаметно контролируемая Министерством внутренних дел, действует как ночной страж на улицах страны и, если необходимо, применяет силу против того, что она считает сепаратистским активизмом. Русский язык не входит в ее поле зрения, по крайней мере, в Харькове, одном из последних крупных украинских городов, где его использование в значительной степени преобладает над украинским языком", - подчеркивает журналист.

"(...) Этот украинский националист в 2014 году с оружием в руках боролся с пророссийскими силами, сейчас он настроен на военный лад. "Вероятность нападения России составляет 40%, и очевидно, что мы должны к этому готовиться". С его точки зрения, Андрей Лесик и российские военные по другую сторону границы - это часть одной и той же гибридной войны, которая ведется против его страны. Объявление о частичном выводе российских войск его не убеждает. "Их операция еще не закончена, и часть сил обязательно останется. В прошлом они использовали эти маневры для передачи большого количества оружия в руки сепаратистов", - говорит активист.

"(...) Чтобы быть готовым к этому часу, харьковское отделение "Национального корпуса"* в эти дни обучает 350 бойцов обращению с огнестрельным оружием и критикует местные власти за их неподготовленность перед лицом опасности российских бомбежек", - пишет Le Monde.

"(...) В Харькове люди привыкли к экстремальным ситуациям. Голодомор [голод, организованный Сталиным в 1932-1933 годах], Вторая мировая война, бандитизм 1990-х - все это заложено в наших генах", - расшифровывает Гамлет Зиньковский, 34-летний уличный художник, известный в своем городе. Его искусство граффити не является строго политическим, но он публично встал на сторону суверенной Украины, направленной в сторону Европы. "Часть населения здесь ждет Россию, но мы готовы остановить любое наступление. Я был пацифистом, теперь я им больше не являюсь!"

"(...) 52-летний проукраинский ветеран Борис Редин является убежденным демократом. Он настаивает на том, что необходимо занять общественное пространство на стороне националистов против пророссийских сил. Местный координатор Евромайдана, повстанческого движения, свергнувшего президента Виктора Януковича в 2014 году, считает, что "танков Путина боятся издалека. Но здесь опасность исходит от "титушек" (прозвище физически крепких молодых людей, выступающих за ОПЗЖ), которые придут и затеют бучу. То же самое было в 2014 году, они сначала пришли без оружия, выдавая себя за местных активистов, а потом обратились за помощью к российской армии", - вспоминает Редин, сидящий в большой палатке волонтерского пункта Евромайдана, стоящей в течение семи лет перед зданием областной администрации. Он ясно осознает настроение своих жителей: "Харьковчане рассматривают Россию как дойную корову, вы радуетесь, что она рядом, но когда она входит в ваш дом, вы ее прогоняете", - продолжает Редин. - Сегодня люди приуныли, потому что эта корова сошла с ума и стала непредсказуемой". Харьков, расположенный на перекрестке гибридной войны России против Украины, обещает стать ареной будущих столкновений", - резюмирует Эммануэль Гриншпан.

*Эта организация запрещена в РФ"