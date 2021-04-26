Падение Джека Ма

"(...) Куда делся Джек Ма? В течение последних 6 месяцев этот вопрос волновал не только финансовые круги, но и подпитывал слухи о захвате китайским государством цифровой экономики. Джек Ма - самый богатый человек Китая, основатель крупнейшей в мире компании электронной коммерции Alibaba. Благодаря своим онлайн-магазинам, платежным и кредитным платформам за два десятилетия он превратился в более могущественного игрока в бизнесе и в банковской сфере, чем Безос или Цукерберг. Сегодня Пекин разрушает его империю", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Фредерик Коллер.

"Джек Ма почти не появлялся на публике с октября прошлого года. Тогда он раскритиковал систему банковского регулирования Китая, сочтя ее устаревшей. В то время блистательный предприниматель готовил первую публичную продажу акций своей дочерней банковской кредитной компании Ant Group, это должно было стать крупнейшим IPO на фондовом рынке. В конце года эту операцию остановил китайский регулятор. (...) В начале апреля компания Alibaba должна была выплатить штраф в размере 2,4 млрд швейцарских франков за "злоупотребление доминирующим положением". По данным Financial Times, этот шаг должен был завершиться передачей всех данных о 700 млн клиентов Ant Group в дочернюю компанию Центрального банка Китая, что равносильно национализации", - указывает автор статьи.

"Если такие предположения подтвердятся, то это станет поворотным моментом в стратегии цифрового развития китайских властей. В течение двух десятилетий Пекин фактически поощрял появление частных компаний, способных заявить о себе на международном рынке. Именно это сделала Alibaba. И именно это принесло заслуженные знаки внимания ее руководителю (Джек Ма - член Коммунистической партии). Однако он оказался слишком большим любителем почестей, и отныне центральные власти стали рассматривать расширение его собственного влияния как угрозу", - рассуждает Коллер.

"(...) Проблема состояла в экономической мощи Джека Ма, приобретенной благодаря тому, что он контролирует не сравнимую ни с чем массу данных (его клиентов), что в глазах Коммунистической партии завтра рискует сделать его важным политическим субъектом, способным навязать государству реформы, предпринятые им для своих компаний", - комментирует автор.

"В данном случае неприятности Джека Ма можно интерпретировать как желание диктаторской власти не уступать свои прерогативы. Можно также поставить под сомнение способность Китая к инновациям в будущем, если его цифровые компании, как единственный стратегический сектор, ускользнувший от государства, будут национализированы или окажутся под угрозой существования. Однако нельзя игнорировать причины вмешательства китайского регулятора: формирование сверхдоминирующих компаний, которые угрожают не только конкуренции, но и воздействию органов государственной власти. С этой точки зрения случай Джека Ма должен заставить нас задуматься о растущей силе его западных двойников. Что будут делать Соединенные Штаты, когда Безос или Цукерберг возжелают попасть в Белый дом? Как можно быть уверенными в том, что власть, которую они получат благодаря их растущему контролю над данными своих клиентов, не будет угрожать на этот раз уже демократическому государству?" - задумывается Фредерик Коллер.