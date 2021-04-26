На неверной стороне истории? - Ленинизм жив, да еще как!

"Ленинизм - это метод правления, разработанный большевиками после Октябрьского переворота 1917 года. В нем закрепляется полное притязание на власть "избранной" элиты. Сегодня, спустя много лет после "1989", он все еще процветает - на базе цифровых технологий", - пишет на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung публицист Рихард Херцингер.

"После демократического переворота в Европе в 1989/90 годах и распада Советского Союза в конце 1991 года коммунизм и его государственная идеология, "марксизм-ленинизм", казались лишь плохим историческим воспоминанием. Конечно, оставался Китай, самое густонаселенное государство в мире, подчиненное единовластию Коммунистической партии. Также и на Кубе, в Северной Корее, Вьетнаме и Лаосе оставались у власти диктатуры, которые в прямой или видоизмененной форме следовали марксистско-ленинской доктрине. Но на Западе долгое время преобладало убеждение, что и эти режимы в обозримом будущем рухнут или "либерализуются" в духе западных стандартов рыночной экономики и прав человека", - повествует автор статьи.

"Барак Обама имел обыкновение упрекать автократические государства в том, что они находятся "на неверной стороне истории". Так он выражал широко распространенную среди западных политических элит уверенность в том, что время работает на утверждение демократии по всему миру. Тем временем, однако, уже давно нельзя быть уверенным в этом. Такие авторитарные державы, как Россия и Китай, действующие все более агрессивно и экспансивно, заставили Запад занять оборонительную позицию и продолжают расширять свое влияние на международной арене, в то время как идеологические основы западных демократий все больше подвергаются опасности разрушения", - говорится в статье.

"При этом и Китай, и Россия применяют в целом методы правления, впервые разработанные Лениным и большевиками после Октябрьского переворота 1917 года. При новом лидере Си Цзиньпине "марксизм-ленинизм" наращивает свою значимость в качестве государственной идеологии всевластия Китайской Народной Республики. (...)Си агрессивно восхваляет китайскую систему правления как образцовую модель для всего человечества (...). Для тотального наблюдения за обществом и его приобщения к государственной идеологии китайский режим использует и развивает новейшие цифровые технологии. Он перечеркивает идею о том, что коммунистическая власть неизбежно приводит к экономическому упадку".

"То, что ленинизм, мутировав, пережил свою мнимую историческую смерть, проявляется в иной форме и в России. Конечно, Кремль при Владимире Путине больше не следует коммунистической программе. Однако путинская система правления основана на власти спецслужб, начало которым положила созданная Лениным "ЧК", и, таким образом, в этом существенном аспекте она продолжает традицию советской системы. От советской системы она унаследовала и радикально негативное отношение к западному либерализму, что служит каркасом для ее самоопределения", - говорится в статье.

"Вопреки то и дело возникающим и по-разному звучащим ожиданиям Запада, симбиоз спецслужб и организованной преступности, который Путин превратил в модель управления, пока что оказывается стабильным. Вместо того, чтобы пошатнуться под давлением кризисов, например, пандемии коронавируса, эта модель власти большими шагами идет в сторону открытой диктатуры. Более того, Кремль форсирует свою агрессивную политику, будь то в отношении Украины или Беларуси, будь то в Сирии или в виде скрытой кибер- и информационной войны против западных демократий. Также и это стремление к постоянным атакам с целью легитимизации своей власти является наследием ленинизма", - полагает Херцингер.

"(...)Сущностью ленинизма оказались абсолютизация сохранения власти и безграничное присвоение себе властных полномочий со стороны репрессивных аппаратов, укрепляющих его позиции. В соответствии с ленинской доктриной, эти аппараты не связаны никаким законом, стоящим выше воли руководства, и никакими моральными ограничениями. Более того, они выдают свой произвол за акт освобождения от оков якобы лживой либерально-гуманистической морали. Это не в последнюю очередь объясняет то рвение, с которым сегодня российские дезинформационные аппараты пытаются подорвать западные ценности и разоблачить их как коварную ложь".

"Когда правители Москвы и Пекина, правившие в духе ленинизма, все еще были привержены идеалу коллективизированной плановой экономики, имущим классам на Западе приходилось опасаться, что их лишат имущества и, возможно, ликвидируют, если планы о мировой революции однажды осуществятся. Но сегодня наследники ленинизма обещают им возможность безграничного обогащения, не ограниченного никакими правовыми нормами, если они будут с ними заодно - и одновременно настраивают широкие слои населения против якобы антинародного господства либеральных элит".

"В этой мутировавшей форме, - заключает Neue Zürcher Zeitung, - (...) ленинизм вновь стал серьезной угрозой для западных демократий".