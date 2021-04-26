Эффективна на 97,6%?

"Согласно новым данным, российская вакцина против Covid-19 еще лучше, чем предполагалось, ликует продвигающая "Спутник V" организация. Но в расчетах есть пробелы", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Недавно обладающий миллиардами российский государственный инвестиционный фонд РФПИ, финансировавший разработку вакцины, а в настоящее время занимающийся ее продвижением на рынке, объявил о том, что, согласно новым данным, эффективность "Спутника V" составляет 97,6%. При этом исследования третьей фазы испытаний, имевшие решающее значение для регистрации вакцины, подтвердили эффективность, равную "только" 91,6%", - отмечает издание.

"По данным РФПИ, для анализа исследователи изучили, сколько из 3,8 млн человек в России заразились коронавирусом, несмотря на то, что уже получили обе дозы вакцины и, таким образом, фактически считаются полностью иммунизированными. Результат они сравнили с количеством заражений по всей России, произошедших в период с января по конец марта. Итог: вакцинация значительно снизила риск заражения".

"Согласно исследованию, уровень заражения среди вакцинированных составил всего 0,027%, в то время как среди остального населения он составил 1,1%. Таким образом, эффективность вакцины составляет 97,6%. Данные подтверждают, что "Спутник V" обеспечивает одни из лучших показателей защиты против коронавирусной инфекции среди всех мировых вакцин", заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев".

"При такой высокой эффективности "Спутник V" действительно был бы сопоставим с вакцинами от Biontech и Moderna, - отмечает издание. - (...) Однако в анализе данных в режиме реального времени есть подводные камни, и поэтому его результаты менее надежны, чем результаты крупных исследований. Критики указывают, что Россия, возможно, сознательно выбрала из массы данных нужные показатели, тем самым приукрасив эффективность вакцины", - говорится в статье.

"Так, например, неясно, на каких именно данных основан анализ. Об исследовании пока мало что известно, кроме пресс-релиза, а его результаты будут опубликованы в научном журнале только в мае. Само по себе это не является чем-то необычным: данные об эффективности вакцины Biontech тоже постоянно публикуются в режиме реального времени - в частности в Израиле. (...)Но к "Спутнику V" доверие подорвано. Прошлым летом Россия приняла решение о применении вакцины среди населения еще до того, как были завершены главные исследования. Это было нарушением табу в сфере медицинских исследований, равносильное русской рулетке. Ведь на тот момент никто не мог точно знать, насколько эффективна вакцина на самом деле", - подчеркивает Der Spiegel.

"В том, что "Спутник V" работает, вряд ли кто-то сомневается. Однако опубликованные данные неоднократно подвергались критике. Все это нанесло ущерб репутации вакцины. Также и новые опубликованные данные едва ли способны восстановить доверие", - говорится в статье.

"Вся эта идея оценки защитного действия вакцины на основе такого рода когортного исследования очень слаба", - сказал в разговоре с The Moscow Times эпидемиолог московской Высшей школы экономики Василий Власов. На достоверность таких анализов действительно могут влиять многие факторы. Например, если вакцинируются в основном молодые, здоровые люди, то неудивительно, что они редко заболевают. При таком формате исследования даже бесполезная вакцина может показать некоторую эффективность, утверждает Власов".

К тому же, по данным The Moscow Times, "в одной только Москве, несмотря на сделанные прививки, коронавирусом заразились около тысячи человек. Одного их количества было бы достаточно, чтобы набрать 0,027%. Что значит, что почти все случаи реинфекции должны были бы произойти в Москве", указывает издание.

"Президент Института Пауля Эрлиха (PEI) Клаус Цичутек также сказал в разговоре с Der Spiegel в конце февраля, что решающее значение для оценки вакцины по-прежнему имеют результаты исследований третьей фазы испытаний. Поэтому новые данные, вероятно, не произведут большого впечатления на проверяющие органы. Когда будет зарегистрирован "Спутник V" и будет ли он зарегистрирован вообще, неясно. Ответственная организация, Европейское агентство лекарственных средств (EMA) , недавно заявила, что проверка находится лишь на начальном этапе", - пишет Der Spiegel.