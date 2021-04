26 апреля 2021 г. Мэтью Кэмпбелл | The Sunday Times Германию обвиняют в игнорировании российских убийств "Андреас Шокенхофф был высокопоставленным политиком в Христианско-демократическом союзе, партии Ангелы Меркель. Ответственный за отношения Германии с Россией, он, по общему мнению, был добрым и заботливым человеком, преданным своим трем детям. Однажды вечером в декабре 2014 года Шокенхофф был найден мертвым после того, как приготовил для них ужин. Очевидно, он заснул в своей сауне, но смерть Шокенхоффа в возрасте 57 лет вызвала удивление. Он был главным в Германии критиком Владимира Путина, президента России. Шокенхофф хотел поставить отношения с Россией в зависимость от продвижения в России верховенства закона, демократии и прав человека", - пишет The Sunday Times. "Заключение патологоанатомического исследования о том, что он умер от сердечной недостаточности в результате воздействия тепла, оставило вопросы без ответа, и с годами среди друзей возникли подозрения о причастности России", - говорится в статье. "Я убежден, что его смерть была неестественной", - заявил источник, близкий к семье, который полагает, что правительство не горело желанием проводить тщательное расследование, опасаясь расстроить отношения с Москвой. "На фоне того, как западные правительства обдумывают, что предпринять в ответ на последнюю провокацию Кремля - наращивание военной мощи недалеко от границы с Украиной - они столкнулись с критикой за свое прошлое нежелание провоцировать антагонизм с Россией из-за ее ненадлежащего поведения, включая убийства в Европе, на том основании, что это поощряет новые злонамеренные действия ", - пишет газета. (...) "За смертью Шокенхоффа в его родном Равенсбурге последовала смерть Филиппа Миссфельдера, другого видного члена парламента Германии. В июле 2015 года он стал жертвой того, что было описано как тромбоэмболия легочной артерии, после купания на территории переоборудованной мельницы недалеко от Косфельда в Северном Рейне-Вестфалии, где он жил со своей женой, врачом по профессии, и их двумя дочерьми. Ему было 35 лет, - пишет издание. - Миссфельдер, специалист по внешней политике, которого считали восходящей звездой в ХДС, попал в заголовки газет в мае 2014 года, в разгар кризиса вокруг аннексии Крыма Россией, когда он присутствовал в Санкт-Петербурге на вечеринке по случаю дня рождения Герхарда Шредера, бывшего канцлер, который сейчас возглавляет российскую энергетическую компанию. Одним из гостей был Путин. Миссфельдер беседовал с ним". "Больница, где лечили Миссфельдера, отказалась передать его медицинскую карту семье, рассказывает Каролин Зайбт, адвокат, представлявший родных в то время. "Это было совершенно необычно, они не объяснили причину, мы не поняли, что они хотели скрыть", - отмечает она. По всей видимости, вскрытия не проводилось. "Мне это показалось довольно странным, - говорит юрист. - Он был очень известным политиком и умер в молодом возрасте". В 2017 году брат Миссфельдера, Магнус, специалист по компьютерам, был найден мертвым, рухнувшим на свой компьютер дома после того, как не явился на работу. Причина смерти неизвестна". "Хотя неясно, как Миссфельдер, возможно, разошелся с интересами России, Шокенхофф, парламентарий в течение 22 лет, явно разозлил Кремль своим поношением режима Путина. "Шокенхофф был одним из ключевых игроков, которые доказывали, что нам необходимо изменить нашу политику, потому что этот [российский] режим опасен во многих отношениях", - говорит Стефан Майстер из Германского совета по международным отношениям, аналитического центра. Он не хочет показывать пальцем на Россию в связи со смертью Шокенхоффа, но добавляет: "Он был очень прямолинейным и непопулярным в России. Он стал проблемой для Кремля". (...) "В 2012 году Шокенхофф добился одобрения резолюции Бундестага, ставящей отношения с Россией в зависимость от ее действий в области прав человека. Миссфельдер пытался ее заблокировать". "На момент смерти Шокенхофф только что был избран на руководящую должность в качестве представителя по безопасности и обороне в Совете Европы. Российские пропагандисты пытались дискредитировать Шокенхоффа из-за проблем с алкоголем, в которых он ранее признался, появившись на телевидении после небольшой автомобильной аварии, когда он находился за рулем в нетрезвом виде в 2011 году", - сообщается в статье. (...) "Задержание российского киллера, застрелившего бывшего чеченского повстанца в берлинском парке в 2019 году, похоже, продемонстрировало готовность Кремля совершать убийства на немецкой земле. Однако даже тогда ответ Берлина ограничился высылкой двух российских дипломатов", - напоминает газета. "Норберт Рёттген, бывший министр окружающей среды при Меркель, (...) категорически против газопровода "Северный поток - 2" и (...) потрясен российскими убийствами в Европе, называя их "паттерном российской внешней политики, посланием всем оппозиционным фигурам: "мы достанем вас, мы найдем вас, вы столкнетесь со смертельным наказанием, где бы вы ни находились". Однако он не верит, что Шокенхофф, которого он назвал другом, стал жертвой России. "В его трагической смерти не было ни малейшего намека на применение силы или на вмешательство третьего лица, - говорит Рёттген. - У него много лет была личная проблема с алкоголем". "Источник, близкий к семье Шокенхоффа, который отказался назвать свое имя, выразил презрение к идее о том, что в его смерти сыграл роль алкоголь. "Он прошел курс терапии, он был в здоровом состоянии и был готов к новым внешнеполитическим вызовам, связанным с Россией", - сказал источник. "В ответ на наши вопросы на прошлой неделе прокуратура Равенсбурга заявила, что в токсикологическом отчете по делу Шокенхоффа нет ничего ненормального, но отказалась сообщить, упоминается ли в нем высокий уровень алкоголя в крови", - сообщается в статье. "Похоже, что у Германии недостаточно политической воли, чтобы совершить еще одну попытку взглянуть на досье Шокенхоффа и Миссфельдера. "Для Германии очень типично, что, в конце концов, вы не хотите создавать больше неприятностей и проблем с Россией, - говорит Майстер, - и это нарратив, который довольно часто встречается в политической системе". Источник: The Sunday Times