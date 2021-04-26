Классовый враг был для КГБ опаснее радиации

"Документы советской спецслужбы показывают, что ответственные лица осознавали опасность катастрофы на Чернобыльской АЭС. В понедельник исполняется 35 лет со дня аварии на реакторе", - пишет немецкое издание Die Tageszeitung.

"Документы были взяты из архива советской спецслужбы КГБ. В прошлом году их опубликовала служба внутренней разведки Украины СБУ. В 688-страничной книге "Чернобыльское досье - от строительства до катастрофы" содержится 229 документов, составленных в период с 1970-х годов по ноябрь 1986 года. К 190 из них теперь впервые был открыт доступ", - передает журналист Бернхард Клазен.

"Они показывают, что перед КГБ стояли две совершенно противоречивые задачи. С одной стороны, служба должна была выявлять слабые места Чернобыльской АЭС и связанные с ними угрозы. С другой стороны, именно она должна была держать эти угрозы в тайне и, в конечном итоге, скрывать последствия ядерной катастрофы", - отмечает издание.

"О первых проблемах с безопасностью начальник киевского КГБ генерал-майор Николай Вакуленко сообщил еще до того, как первый блок был введен в эксплуатацию. В августе 1976 года он заявил во внутренней докладной записке, что на 182 тоннах сварных труб были обнаружены трещины. "Вследствие чего все трубы оказались непригодными к эксплуатации и должны были быть отправлены заводу", - повествует TAZ.

"Когда заработал первый реактор, в период с января 1979 года по февраль 1981 года в общей сложности пришлось раньше времени извлечь 120 тепловыделяющих сборок (ТВС). Во втором реакторе в период с апреля по конец 1980 было извлечено 58 ТВС: "В последнее время все чаще приходится извлекать ТВС из-за подозрений на негерметичность. Речь идет о 25-30%", - писал Вакуленко".

"В период с 1977 по 1981 год реакторы на Чернобыльской АЭС в общей сложности приходилось аварийно отключать 29 раз, в основном по техническим причинам, но 8 раз по вине людей, сообщал украинский КГБ 16 октября 1981 года. "Расследование случаев аварийной остановки реакторов показало, что качество электрооборудования, в том числе контрольно-измерительных приборов, не соответствовало требованиям безопасности", - говорилось далее. Не прошло и года, как подразделение спецслужбы в городе Припять под Чернобылем сообщило о пожаре в одном из каналов реактора, который произошел 9 сентября 1982 года из-за нехватки охлаждающей воды: "Эта авария была классифицирована как одна из самых серьезных в истории атомной энергетики".

"Неоднократно внимание спецслужбы привлекала и очевидно недостаточная подготовка сотрудников АЭС, - указывает издание. - Так, в письме КГБ Припяти вышестоящему подразделению в Киеве от 5 января 1983 года говорится, что "агент "Оксаненко" узнал, что во время пуска второго реактора по неосторожности забыли включить систему аварийного охлаждения. В случае аварии это могло привести к полному выходу реактора из строя". Это же подразделение предупреждало 13 августа 1984 года, что ухудшение качества ремонтных работ на реакторах приводит к нарушениям в работе оборудования и даже может привести к аварийным отключениям".

"Как минимум, так же, как и проблем с безопасностью, КГБ опасался того, что классовый враг на Западе может использовать эти недочеты против Советского Союза. Соответственно, велось целенаправленное наблюдение и за иностранными гражданами на Украине. (...)После катастрофы наблюдение за подозрительными лицами превратилось в настоящую кампанию по сокрытию. 18 июля 1986 года КГБ предупредил КПСС о том, что иностранные спецслужбы пытались узнать о последствиях катастрофы, и сообщил, что были предотвращены попытки американских дипломатов взять пробы почвы".

"Наблюдение велось и за собственными гражданами, - продолжает издание. - (...)С несколькими людьми, "распространявшими клеветнические измышления о катастрофе" были проведены "разъяснительные беседы и сделаны предупреждения", писали сотрудники спецслужбы 21 мая 1986 года".

"Хотя сотрудники КГБ следили за тем, чтобы не распространялась паника, сама спецслужба, судя по всему, был хорошо проинформирована об экологических последствиях катастрофы. 14 мая 1986 года в сверхсекретном первом анализе катастрофы комиссия при Академии наук Украины описывала то, что катастрофа означала для населения: "Нас беспокоит побочное воздействие радиоактивности на иммунную систему и костный мозг. Ослабление иммунной системы может привести к учащению числа инфекционных заболеваний, может усугубить хронические воспалительные процессы. В наибольшей степени от этого могут пострадать дети в возрасте от 10 до 12 лет и пожилые люди. В результате воздействия на костный мозг может развиться анемия, через 1-3 года могут участиться случаи лейкемии". Исходя из этого, "можно сделать вывод, что в ближайшие 5-6-8-10 лет заболеваемость раком увеличится в 2 или 3 раза. Также можно предположить, что ожидаемая продолжительность жизни на Украине сократится на 1-2 года". В сообщении речь также шла о предполагаемых пороках развития и нарушении развития "детей, которым сейчас 5-12 лет".

"Тот факт, что украинская спецслужба опубликовала досье, является явной критикой в адрес информационной политики советского КГБ в отношении чернобыльского реактора. Но и сегодня ответственные лица не работают по-настоящему прозрачно, в том числе и их европейские спонсоры: в интервью TAZ депутат бундестага от партии "зеленых" Сильвия Коттинг-Уль, председательница Комитета по охране окружающей среды, заявила, что ее очень беспокоит ситуация на крупнейшей в Европе АЭС в Запорожье. Согласно сообщениям оттуда, там исправны не все агрегаты аварийного электропитания. С 27 января она ждет ответа от Европейского банка реконструкции и развития, который участвует в финансировании мер по модернизации украинских АЭС. Однако те, кому был направлен запрос, молчат", - пишет издание.