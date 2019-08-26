"Путин мог бы стать аятоллой, как в Иране"

Сегодня Владимир Путин переживает трудные времена, считает Юлиус фон Фрайтаг-Лорингховен, руководитель московского бюро Фонда Фридриха Науманна. В интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung он говорит о давлении на протестующих со стороны аппарата госбезопасности, недоверии Путина - и сценариях развития событий после 2024 года.

"Вновь и вновь подчеркивается, что Путин все еще пользуется большой поддержкой среди населения, но и Путин, и аппарат госбезопасности, кажется, вообще не верят этим опросам. В прошлом году показатели одобрения его политики резко упали более чем на 20%. Режим знает, что те 60%, которые формально высказывают одобрение, не являются его прочными сторонниками. Особенно много критики слышно в крупных городах, прежде всего в Москве. Режим очень нервничает. Последние пять лет ознаменовались экономическим спадом, реальные доходы упали. Повестка дня режима не направлена на реформы и у него нет никакого ответа на социальные и экономические проблемы. В такой ситуации им кажется необходимым закрутить гайки аппарата госбезопасности. (...) Идея о том, что в фактически подчиненной господствующей идеологии городской Думе могут снова появиться несогласные, кажется, чрезвычайно напугала Путина и его сторонников. Поэтому они попытались пресечь протест на корню", - прокомментировал эксперт недавние демонстрации в Москве.

"Еще Черчилль считал, что политика в России похожа на схватку бульдогов под ковром. Известно, что ведется сильная борьба, и будет видно, кто станет победителем. Но то, что происходит за кулисами, остается неизвестным. Несомненно, что Путин - это человек, который держит в своих руках бразды правления. Россия формально является демократией с парламентом, сильным президентом, конституцией и основными правами граждан. Но за формальной демократией стоит своего рода феодальное государство, подтачиваемое личными отношениями. (...) Решающее значение имеет не институциональная роль, принадлежащая кому-либо, а отношения с Владимиром Путиным. В зависимости от этих отношений можно получить возможность осуществлять власть, иметь доступ к государственным и частным ресурсам, получать госзаказы. Демократическая конституция - это декорация, и на систему наводит ужас то, что протестующие задевают ее", - указал Фрайтаг-Лорингховен.

"Путин настолько не доверяет всему своему окружению, что он может передать бразды правления только человеку, обладающему властью для того, чтобы гарантировать ему безопасность. Так же, как он сделал это для семьи Ельцина, защитив ее от уголовного преследования. Но тот, кто может ему это гарантировать, одновременно является и тем, кто может отправить его в тюрьму. Кажется, из-за своего собственного недоверия Путин неспособен уступить власть, - полагает эксперт. - Действительно ли он уйдет в 2024 году, остается абсолютно неясным".

"Чтобы дольше остаться в своей должности, он мог бы изменить конституцию, но более вероятно, что он перераспределит роли в государстве и станет, например, влиятельным главой Совета безопасности. Он мог бы забрать у правительства полномочия по обеспечению внутренней и внешней безопасности, передать их Совету безопасности и наделить его правом вето. Тогда Путин стал бы кем-то вроде аятоллы в Иране", - отметил Фрайтаг-Лорингховен.

"Стоит задаться вопросом: насколько стабильна страна, зависимая от одного-единственного человека? Летом 2015 года Путин вдруг пропал, на протяжении недели не было никаких сообщений о нем. Это вызвало бурные домыслы о том, что он болен или умер. Журналисты впали в панику, писали о крахе страны, взятии власти силовиками и возможной гражданской войне. Россия, - констатировал эксперт, - более нестабильна, чем кажется".