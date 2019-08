26 августа 2019 г. Джулиан Боргер | The Guardian Требование Трампа о возвращении России вызывает ссору в Биаррице "Дональд Трамп поссорился со своими коллегами по G7 из-за своего требования о возвращении России в эту группу, отвергнув аргументы о том, что она должна оставаться ассоциацией либеральных демократий. Об этом сообщили дипломаты, принимающие участие в саммите в Биаррице", - передает The Guardian. "Разногласия привели к горячей словесной перепалке во время ужина в субботу вечером (...), - говорится в статье. - Согласно дипломатическим источникам, Трамп настойчиво утверждал, что Владимир Путин должен быть снова приглашен, через пять лет после того, как Россия была исключена из тогдашней G8 в связи с аннексией Крыма. Из остальных лидеров, находившихся за столом, только Джузеппе Конте, уходящий в отставку премьер-министр Италии, предложил Трампу поддержку, согласно этому отчету. Синдзо Абэ из Японии остался нейтральным. Остальные - Борис Джонсон из Великобритании, Ангела Меркель из Германии, Джастин Трюдо из Канады, Дональд Туск, президент Совета ЕС, и президент Франции Эммануэль Макрон - решительно выступили против этого предложения". "В этом отношении ... обстановка стала напряженной, если не сказать больше, - сообщил европейский дипломат. - Большинство других лидеров настаивали на том, что это семья, клуб, сообщество либеральных демократий, и по этой причине они сказали, что нельзя позволить президенту Путину, который этого не отражает, вернуться". "Это не такая уж важная вещь для Трампа. Он не разделяет эту точку зрения", - добавил дипломат. Согласно данным, Трамп утверждал, что по таким вопросам, как Иран, Сирия и Северная Корея, имеет смысл, чтобы в зале находилась и Россия. "Таким образом, для него это действительно представляет принципиальное отличие", - указал источник. "(...) Трамп настаивает на возвращении России со времени саммита G7 в Квебеке в прошлом году и, похоже, был полон решимости возобновить это требование, подняв его в дискуссии по поводу политики в отношении Ирана и удивив своих коллег своим пылом в этом вопросе", - сообщает The Guardian. "(...) В следующем году настанет черед Трампа выбирать внешних гостей, так как наступает его очередь принимать саммит G7 на фоне его кампании по переизбранию. В воскресенье европейские дипломаты сделали ставку на то, что в верхних строках его списка гостей будет Путин", - резюмирует издание. Источник: The Guardian