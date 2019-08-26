Спорт на работе, упущенная прибыль

"(...) Профинансировать в компании устройство спортзала, душевых, установить велотренажеры, организовать спортивные секции... В июне правительство Квебека объявило о финансовой поддержке компаний, которые поощряют физическую активность на работе. Во Франции на данный момент ничего подобного нет. Спорт на рабочем месте - таково было одно из предвыборных обещаний Эммануэля Макрона. Закон "о спорте и обществе", отложенный до первой половины 2020 года, мог бы внести предложения на сей счет", - пишет журналистка Le Monde Паскаль Санти.

"(...) Преимущества физической активности очевидны как для работника, так и для работодателя: меньше травм, полученных на службе, лучшая производительность, меньше невыходов на работу... Исследование, проведенное в 2015 году консалтинговой фирмой Goodwill-Management, показывает, что занятия спортом улучшают качество жизни на работе. Не говоря уже об экономии: регулярные спортивные занятия помогают работнику сэкономить от 5% до 7% своего годового бюджета в плане расходов на здоровье", - отмечает автор статьи.

"Физическая активность и спортивные мероприятия, организованные компанией, повышают ее производительность от 3 до 9% и рентабельность от 4 до 14%", - подчеркивается также в докладе депутата от "Союза демократов и независимых" Франсуазы Гатель и депутата от партии "Вперед, Республика!" Франсуа Кормье-Булиона, переданном в марте премьер-министру. Пример, приведенный в этом отчете, касается компании Safran: 30 минут разминки и 30 минут растяжки соответственно в начале и в конце дня позволили сократить число прогулов на пять дней в году и улучшить социальный диалог", - указывает издание.

"(...) Многие компании хотят начать участвовать в таком подходе, но это должно быть сделано правильно, потому что это не так просто", - предупреждает Полина Генен, исследовательница из Национальной обсерватории физической активности и малоподвижного образа жизни (ONAPS), написавшая диссертацию на эту тему в конце 2018 года.

"Мир труда в настоящее время признан средой, способствующей продвижению активного образа жизни", - заявили эксперты в конце симпозиума, организованного по данному вопросу в конце января ONAPS и Национальным центром спорта и здоровья.

"(...) По мнению всех этих экспертов, поощрение физической активности приносит очевидную пользу, однако основной проблемой является сокращение малоподвижного образа жизни, который действительно убивает; по данным Всемирной организации здравоохранения, по его вине происходит более 5,3 млн смертей во всем мире и 10% смертей в Европе", - пишет Le Monde.

"Сидячий образ жизни редко учитывается в компании как фактор риска", - утверждает профессор Фредерик Дютей из университетского клинического центра в Клермон-Ферране, находящемся в подчинении Национального научно-исследовательский центра.

"Как показало одно исследование, сам факт вставания со стула на 5 минут каждые 30 минут в течение 8 часов на треть снижает уровень сахара в крови и секрецию инсулина по сравнению с группой тех людей, которые оставались в сидячем положении. Поэтому необходимо ставить на двух лошадей. Не сидеть слишком долго и использовать любой повод, чтобы встать", - резюмирует Санти.