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26 августа 2019 г.
26 августа 2019 г.

Ольга Юркина | Le Temps

Действительно ли веганская еда полезна для планеты?

"(...) Экологический кризис ставит под сомнение содержание наших тарелок. Должны ли мы сократить потребление мяса, молока или рыбы, чтобы "спасти планету", как указано в последнем докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК)? Усиливается давление на животноводство, с указанием его тяжелых для экологии показателей, к тому же в его адрес часто слышны обвинения в жестоком обращении с животными", - пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Ольга Юркина.

"Несколько научных исследований подтверждают пользу вегетарианской (не мясной) или веганской (исключительно растительной) пищи для здоровья людей и окружающей их среды. Недавний анализ Оксфордского университета и швейцарской агрокомпании Agroscope показывает, что для производства кормов для животных требуется 83% пахотных земель и при этом генерируется 58% выбросов парниковых газов в сельскохозяйственном секторе. Ограничение потребления мяса или молочных продуктов в целом или полный отказ от них может сэкономить до 76% земли и вдвое сократить выбросы парниковых газов в сельскохозяйственном секторе", - говорится в статье.

"(..) Итак, все мы станем веганами? Это не так просто", - отмечает журналистка. "Питание без продуктов животного происхождения снизит давление человека на окружающую среду, - подтверждает Томас Немечек, исследователь Agroscope и один из авторов исследования. - Но последствия такого изменения еще предстоит изучить, например, использование высвобождаемых земель, замену навоза, обеспечиваемого животными, минеральными удобрениями, воздействие на биоразнообразие и качество почвы, а также экономические последствия в разных регионах".

"Вопрос возникает, в частности, для стран, которые живут за счет животноводства и зависят от животных белков из-за отсутствия растительных альтернатив в достаточном количестве. Но не только", - указывает издание.

"Несмотря на большой экологический след, сельскохозяйственные животные валоризируют определенные районы, превращая в пищевые продукты те ресурсы, которые нельзя ни потреблять, ни использовать для снижения воздействия на окружающую среду", - считает Патрис Дюма, ученый Французского центра международного сотрудничества в области агрономических исследований и развития (CIRAD) и автор нескольких исследований по адаптации сельского хозяйства к изменению климата.

"К ним относятся альпийские пастбища и засушливые почвы, непригодные для выращивания или посадки лесов. Отказаться от фермерства на этих землях, значит потерять источник пищи и увеличить нагрузку на другие ресурсы, необходимые для компенсирования этих действий", - пишет Le Temps.

"Это относится к Швейцарии, где пастбища и луга занимают две трети сельскохозяйственной площади", - говорится в публикации. "Если бы мы прекратили производство продукции животноводства, эти земли были бы заброшены, - говорит Жан-Марк Шаппюи, эксперт Федерального управления сельского хозяйства. - В то время как травяное хозяйство помогает развивать наши природные ресурсы в контексте устойчивого сельского хозяйства".

"(...) На самом деле, питания, менее богатого продуктами животного происхождения, будет достаточно для уменьшения воздействия на климат и улучшения состояния почвы, поскольку произойдет замена на интенсивное производство кукурузы и злаков, чтобы кормить животных разнообразными культурами, предназначенными для питания человека. В европейском масштабе такое изменение даже позволило бы пересмотреть модели агробизнеса в пользу экологически ответственного сельского хозяйства, как показывает доклад Французского института устойчивого развития и международных отношений (IDDRI)", - передает журналистка.

"(...) Все дело в балансе, который начинается на нашей тарелке, -подчеркивает издание. - "Универсального рациона для спасения планеты не существует", - заключает соавтор исследования IDDRI Пьер-Мари Обер. - Главное - не приносить в жертву интенсивному животноводству те ресурсы, которые можно использовать при производстве продуктов питания для людей или для поддержания экологического баланса".

А для этого, по мнению Патриса Дюма, "нам необходимы глобальное осмысление наших продовольственных систем, изменение менталитета потребителей и амбициозная политика. Режим питания не решит проблемы окружающей среды, если мы продолжим развиваться в логике интенсивного производства".

Источник: Le Temps


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