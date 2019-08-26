Действительно ли веганская еда полезна для планеты?

"(...) Экологический кризис ставит под сомнение содержание наших тарелок. Должны ли мы сократить потребление мяса, молока или рыбы, чтобы "спасти планету", как указано в последнем докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК)? Усиливается давление на животноводство, с указанием его тяжелых для экологии показателей, к тому же в его адрес часто слышны обвинения в жестоком обращении с животными", - пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Ольга Юркина.

"Несколько научных исследований подтверждают пользу вегетарианской (не мясной) или веганской (исключительно растительной) пищи для здоровья людей и окружающей их среды. Недавний анализ Оксфордского университета и швейцарской агрокомпании Agroscope показывает, что для производства кормов для животных требуется 83% пахотных земель и при этом генерируется 58% выбросов парниковых газов в сельскохозяйственном секторе. Ограничение потребления мяса или молочных продуктов в целом или полный отказ от них может сэкономить до 76% земли и вдвое сократить выбросы парниковых газов в сельскохозяйственном секторе", - говорится в статье.

"(..) Итак, все мы станем веганами? Это не так просто", - отмечает журналистка. "Питание без продуктов животного происхождения снизит давление человека на окружающую среду, - подтверждает Томас Немечек, исследователь Agroscope и один из авторов исследования. - Но последствия такого изменения еще предстоит изучить, например, использование высвобождаемых земель, замену навоза, обеспечиваемого животными, минеральными удобрениями, воздействие на биоразнообразие и качество почвы, а также экономические последствия в разных регионах".

"Вопрос возникает, в частности, для стран, которые живут за счет животноводства и зависят от животных белков из-за отсутствия растительных альтернатив в достаточном количестве. Но не только", - указывает издание.

"Несмотря на большой экологический след, сельскохозяйственные животные валоризируют определенные районы, превращая в пищевые продукты те ресурсы, которые нельзя ни потреблять, ни использовать для снижения воздействия на окружающую среду", - считает Патрис Дюма, ученый Французского центра международного сотрудничества в области агрономических исследований и развития (CIRAD) и автор нескольких исследований по адаптации сельского хозяйства к изменению климата.

"К ним относятся альпийские пастбища и засушливые почвы, непригодные для выращивания или посадки лесов. Отказаться от фермерства на этих землях, значит потерять источник пищи и увеличить нагрузку на другие ресурсы, необходимые для компенсирования этих действий", - пишет Le Temps.

"Это относится к Швейцарии, где пастбища и луга занимают две трети сельскохозяйственной площади", - говорится в публикации. "Если бы мы прекратили производство продукции животноводства, эти земли были бы заброшены, - говорит Жан-Марк Шаппюи, эксперт Федерального управления сельского хозяйства. - В то время как травяное хозяйство помогает развивать наши природные ресурсы в контексте устойчивого сельского хозяйства".

"(...) На самом деле, питания, менее богатого продуктами животного происхождения, будет достаточно для уменьшения воздействия на климат и улучшения состояния почвы, поскольку произойдет замена на интенсивное производство кукурузы и злаков, чтобы кормить животных разнообразными культурами, предназначенными для питания человека. В европейском масштабе такое изменение даже позволило бы пересмотреть модели агробизнеса в пользу экологически ответственного сельского хозяйства, как показывает доклад Французского института устойчивого развития и международных отношений (IDDRI)", - передает журналистка.

"(...) Все дело в балансе, который начинается на нашей тарелке, -подчеркивает издание. - "Универсального рациона для спасения планеты не существует", - заключает соавтор исследования IDDRI Пьер-Мари Обер. - Главное - не приносить в жертву интенсивному животноводству те ресурсы, которые можно использовать при производстве продуктов питания для людей или для поддержания экологического баланса".

А для этого, по мнению Патриса Дюма, "нам необходимы глобальное осмысление наших продовольственных систем, изменение менталитета потребителей и амбициозная политика. Режим питания не решит проблемы окружающей среды, если мы продолжим развиваться в логике интенсивного производства".