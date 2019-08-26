G7: Между рискованными шагами и мелкими шажками

Саммит в Биаррице, который завершается в понедельник, был отмечен некоторыми достижениями, особенно в области климата. Обзор деталей наиболее значимых досье, в числе которых присутствует иранская ядерная сделка, представляет издание Libération.

"(...) В воскресенье днем в Биаррице внезапно появились иранцы, о чем никто не предупредил СМИ. О прибытии самолета министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа свидетельствовали данные системы наблюдения за воздушным движением. Главный переговорщик Исламской Республики не был официальным "гостем" "Большой семерки", однако он встретился со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом и разговор продолжался в течение трех часов. Макрон на короткое время также принял участие в этих переговорах", - говорится в статье.

"Импровизированный визит Зарифа в то время, как противостояние между США и Ираном этим летом в Персидском заливе по-прежнему усиливается, является неожиданным дипломатическим ходом Макрона, который изо всех сил пытается спасти в иранском ядерном соглашении то, что еще возможно, с тех пор, как Дональд Трамп разорвал его в мае 2018 года. Тогда президент Франции не смог помешать американскому президенту, который является сторонником стратегии "максимального давления" на Тегеран, а также введения экономических санкций против Ирана и иностранных компаний, продолжающих торговать с Исламской Республикой. Сейчас Макрон пытается снизить напряженность, играя роль посредника",- отмечают журналисты Кристиан Лоссон, Селиан Масе и Леа Массеген.

"(...) На следующий день после разговора с партнерами по G7 Макрон позволил себе объявить на телеканале LCI: "Мы договорились о том, что намерены говорить об Иране сообща. [...] Мы официально зафиксировали совместную коммуникацию (...) и решение о действиях, которые позволят немного примирить позиции". Ответственным за эту "совместную коммуникацию", естественно, стал французский президент. Несколько часов спустя Трамп загасил его порыв: "Я не обсуждал это, - сказал он журналистам. - Мы будем проводить наши собственные действия. Но вы знаете, я не могу помешать людям говорить. Если им хочется говорить, то пусть говорят". Зариф уехал из Биаррица в воскресенье вечером. Не добившись значительных подвижек. "Дорога сложная, но стоит попробовать", - написал он в Twitter.

"(...) Еще одно важное досье - это российское яблоко раздора. (...) Тень Владимира Путина нависла над Биаррицем, - отмечают авторы статьи. - Однако формат G8 и возвращение России, которую из него исключили в 2014 году после вторжения в Крым и поддержки ею антикиевского восстания на Донбассе, - это дело не завтрашнего дня. Семь лидеров официально согласились "укрепить диалог и координацию" по рассмотрению текущих кризисов с Россией, считая, что возвращать ее "еще слишком рано". Однако перед саммитом в Биаррице Трамп и Макрон выразили различные мнения по этому вопросу. Трамп выступил за возвращение G8 посредством восстановления участия России, заявив, что "гораздо разумнее" вернуть в команду G8 без всяких предварительных условий "ключевого игрока" в переговорах по Ирану или Сирии. Макрон, который принял Владимира Путина за неделю до саммита в форте Брегансон, заявил, что возвращение России было бы "уместным в долгосрочной перспективе". Но при условии, что "будет найдено решение по поводу Украины на основе Минских соглашений".

"На G7 была сделана важная ставка на два экологических досье. В первой части своего климатического наступления глава французского государства призвал снизить скорость судов, чтобы смягчить воздействие морского транспорта на окружающую среду. Данное похвальное предложение не было встречено единодушно, поскольку этот вид транспорта, на долю которого приходится 90% мировой торговли, способствует только 3% выбросов углерода на планете. Глава французского государства также призвал сократить отходы текстильной промышленности, на которые приходится 8% выбросов CO2. Несмотря на присутствие главного климатоскептика Трампа, лидеры G7 не могли проигнорировать пожары, опустошающие Амазонию. Перед лицом призывов о помощи, инициированных, в частности, Колумбией, глава французского государства призвал к "мобилизации всех сил" для борьбы с пожарами и инвестирования в лесовосстановление", - резюмирует Libération.