Следователи предполагают, что убийство гражданина Грузии в Берлине было заказным

"Мужчина на велосипеде, очевидно, целенаправленно выстрелил в Берлине в гражданина Грузии. Следствие по делу ведется в разных направлениях. Вероятной версией является убийство по заказу иностранной спецслужбы", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

По информации издания, версия "профессионально спланированного и осуществленного заказного убийства" является в настоящий момент наиболее приоритетной. "Свидетельница преступления рассказала в интервью изданию Berliner Morgenpost, что убийство выглядело как смертная казнь. Преступник выстрелил два раза", - передают журналисты Маик Баумгэртнер, Свен Рёбель, Александра Рожкова и Фиделиус Шмид.

Следователи и эксперты по безопасности считают возможными два сценария, отмечает издание. "Первым сценарием может являться убийство, связанное с организованной преступностью. Однако в органах безопасности нескольких стран НАТО более убедительным считают политический мотив убийства, которое могло быть совершено спецслужбой наподобие российской военной спецслужбы ГРУ", - говорится в статье.

"В пользу этой версии говорит прежде всего биография жертвы, - указывает издание. - По информации Der Spiegel, на своей родине в Грузии Зелимхан К. считался близким доверенным лицом органов безопасности. Он якобы был надежным партнером в борьбе против российского влияния и выступал в роли стабилизирующего фактора в конфликтах, например, в своем родном регионе Панкиси. По информации Der Spiegel, после того, как в Тбилиси на него было совершено покушение, он был вынужден бежать на Украину".

"На Украине он продолжил бороться против российского влияния и якобы сотрудничал с местными органами безопасности. После очередного покушения он уехал в Германию. (...) К тому же он якобы находился в списке смертельных врагов поддерживаемого Москвой чеченского диктатора Рамзана Кадырова", - пишет издание.

"Еще одной важной деталью в цепочке аргументов тех, кто верит в политическое, совершенное спецслужбой убийство, являются действия преступника. По информации Der Spiegel, он прибыл в Германию незадолго до убийства и уже принял меры для быстрого выезда из страны. Перед убийством он якобы специально переоделся. Для преступления он использовал оружие калибром 9 мм с глушителем", - сообщает издание.