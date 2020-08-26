Получит ли критик Кремля убежище в Германии?

"О том, что из-за своей критики в адрес Кремля Алексей Навальный более не может чувствовать себя в безопасности в России, свидетельствует не только его отравление. Пока о нем заботятся врачи берлинской клиники Charité. Но что будет с Навальным после лечения? Сможет ли он получить убежище в Германии?", - задается вопросами немецкий таблоид Bild. На основные правовые вопросы, связанные с делом оппозиционера, ответил в разговоре с изданием эксперт по вопросам представления права на убежище Филипп Пруй.

"После отравления господин Навальный находится на лечении в берлинской клинике Charité. Вполне вероятно, что для въезда в Германию ему была выдана национальная виза для прохождения медицинского лечения, - пояснил собеседник издания. - Если динамика лечения будет положительной, прохождение медицинского лечения в качестве цели пребывания перестанет быть актуальным. Тогда выданное разрешение на пребывание будет задним числом ограничено сроком, и берлинское ведомство по делам иностранцев может попросить Навального покинуть страну".

"Ему следует уже из клиники подать письменное прошение о предоставлении убежища, - считает эксперт. - Так как он прибыл непосредственно из России, а не через безопасное третье государство, у него есть шанс на получение политического убежища в соответствии со ст.16a пункта 1 Основного закона ФРГ".

"Навальному нужно подтвердить, что он действительно был отравлен и что есть как минимум конкретные основания полагать, что заказ на отравление был дан российским государством. (...) Ему не нужно предоставлять строгое доказательство того, что он подвергается преследованию. Достаточно, чтобы он подтвердил, что политическое преследование является вероятным", - указал Пруй.

По его мнению, в вопросе предоставления убежища Навальному может быть принято экспресс-решение. "Решение обладает политической взрывной силой. Обнадеживает то, что дезертировавших турецких солдат НАТО признают беженцами, не принимая во внимание дипломатические соображения", - отметил эксперт.